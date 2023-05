¿Qué pasa en el cuerpo si se toma té de diente de león todos los días?

Regular la presión arterial: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los factores que se asocian con esta afección se encuentra el consumo excesivo de sal, no obstante la inactividad física y los hábitos malsanos pueden contribuir. Pero según menciona el sitio especializado en salud, el diente de león puede ser útil porque está compuesto de potasio, un nutriente que contrarresta el sodio en el cuerpo.

Combatir el estreñimiento o trastornos digestivo: el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) dice que el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.