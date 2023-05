La hierba medicinal que ayuda a limpiar los riñones y la vejiga de manera natural

Las vías urinarias hacen referencia al sistema de drenaje del organismo que se encarga de eliminar la orina, que está compuesta de toxinas y exceso de líquido. Para que se produzca la micción normal, todas las partes del organismo en las vías urinarias deben trabajar juntas en el orden correcto.

Según National Insitute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, las vías urinarias las componen los riñones, uréteres, la vejiga y la uretra. En cuanto a los riñones, estos se encuentran justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral y filtran diariamente alrededor de 120 a 150 litros de sangre para eliminar las toxinas y equilibrar los líquidos.

Entre tanto, la vejiga es un órgano hueco, y musculoso que se expande a medida que se llena de orina. De acuerdo con el instituto en mención, este órgano puede contener de 1.5 a 2 tazas de orina. ”Aunque no podemos controlar cómo funcionan los riñones, podemos controlar cuándo vaciar la vejiga. El vaciado de la vejiga se conoce como micción”.

De esta manera, ambos órganos, tanto los riñones como la vejiga, deben cuidarse y limpiarse constantemente para que puedan cumplir con sus funciones y así evitar problemas de salud como cistitis, cálculos renales u otras infecciones urinarias. Para ello, la medicina tradicional ofrece, múltiples remedios caseros a base de plantas medicinales con propiedades diuréticas y antiinflamatorias que ayudan a depurar las toxinas que se acumulan en estos órganos.

Por lo anterior, la revista Mejor con Salud destaca las propiedades del diente de león, una hierba medicinal con efectos diuréticos, aperitivos, laxantes y depurativos que mejora la salud de sistema urinario. Esta planta contiene polifenoles, fibra soluble, vitaminas A, C y K, vitamina E, folato y pequeñas cantidades de otras vitaminas B, y minerales, como el hierro, el calcio, el magnesio y el potasio.

Específicamente, el diente de león ha sido usado durante siglos para limpiar las vías urinarias, prevenir cálculos renales y curar infecciones en los riñones, la vejiga y las vías urinarias.

Un estudio piloto que se llevó a cabo en el año 2009, observó que en un período de cinco horas, aquellas personas que habían consumido fluidos con diente de león excretaban mayor orina que quienes no lo habrían ingerido. Sin embargo, se necesitan más estudios que comprueben este hallazgo.

Asimismo, otros estudios médicos aseguran que es un diurético y depurativo muy potente, por lo que es perfecto para eliminar las toxinas, los excesos de grasas y también para prevenir la retención de líquido, ayudando a reducir la hinchazón y a perder peso.

Así se debe consumir esta hierba medicinal

El diente de león se puede consumir por medio de una infusión natural que se puede hacer de la siguiente forma:

Ingredientes:

Agua.

4 cucharadas de hojas y flores de diente de león.

Gotas de zumo de limón.

Media cucharadita de estevia (opcional).

Preparación: se debe hervir el agua en una olla, se le agregan las cuatro cucharadas de hojas y flores de diente de león. Luego, se remueve para que se haga correctamente la infusión, se deja que hierva durante tres minutos y se retira del fuego. Se tapa dejando reposar la infusión sin que esta pierda calor durante cinco minutos.

Pasado este tiempo, se cuela la infusión para quedarse solo con el líquido, el cual se podrá beber dos o tres veces al día, siempre entre comidas.

Es importante tener en cuenta que los nutricionistas recomiendan que este té se debe tomar por un máximo de dos semanas seguidas y se dejen pasar, al menos, otras dos semanas sin tomarlo para poder volver a consumirlo para perder peso.