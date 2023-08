¿Qué pasa en el cuerpo si se toma té de limón en las mañanas?

En las mañanas, muchos buscan una bebida que no solo los despierte, sino que también les brinde beneficios para su salud. En ese sentido, el té de limón se ha convertido en una opción popular para comenzar el día, y no es de extrañar dado su potencial para mejorar el bienestar.

El limón es una fuente natural de vitamina C, un antioxidante esencial para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el jugo de limón proporciona aproximadamente el 30 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina C por cada 100 gramos consumidos. La vitamina C no solo ayuda a proteger nuestro cuerpo contra infecciones y enfermedades, sino que también favorece la absorción de hierro y contribuye a la producción de colágeno, que es vital para la salud de la piel y los tejidos.