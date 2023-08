¿Qué pasa si peina a su perro todos los días?

¿Cómo cepillar a un perro de forma adecuada?

1. Cepillado en perros de pelo corto: de acuerdo con Purina, los perros de pelo corto pueden tener suficiente con un par de cepillados a la semana, puesto que para ellos los enredos no son un problema. “Los cepillos de cerdas de goma o las manoplas son los más aconsejables, ya que no dañarán su piel”. Es importante tener presente que el pelo corto no protege tanto la piel como el pelo largo, por ello, el cepillo debe de ser suave, para que no dañe la dermis del perro.