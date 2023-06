¿Qué pasa si se come las semillas de la manzana, es peligroso?

En el mundo de las frutas, la manzana se destaca como una de las más populares y versátiles. Además de su sabor dulce y refrescante, ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, especialmente cuando se trata de mejorar la digestión y combatir el estreñimiento.

Una porción de esta fruta, en promedio, contiene aproximadamente 4 gramos de fibra, de los cuales una gran parte es fibra soluble. Esta última actúa como un agente de volumen en los intestinos, lo que ayuda a ablandar las heces y facilita su paso a través del sistema digestivo.

Los beneficios que trae para el organismo consumir esta fruta son asombrosos - Foto: Getty Images / Westend61

Como se mencionó, la manzana es una de las frutas más populares y escogidas por las personas. En su corazón, hay cinco pequeños bolsillos de semillas que, al masticarlas, tienen un sabor a amargo. Respecto a su consumo, hay quienes sugieren que son saludables, mientras que otros afirman que son venenosas.

En una investigación publicada en la revista Nutrients, se dice que estas semillas son fuente de proteínas fibra dietética y lípidos, que se encuentran sobre todo en su endospermo. De ahí la hipótesis que sugiere que pueden beneficiar la salud digestiva, cardiovascular y metabólica.

Con todo, más allá de los nutrientes que contiene, concentran una sustancia conocida como ‘amigdalina’, que al metabolizarse se degrada en cianuro de hidrógeno (HCN). Esta causa envenenamiento y afecta la capacidad de las células para utilizar el oxígeno.

Sin embargo, es poco probable que las semillas de la manzana causen intoxicación y muerte. Para tener algún efecto y que suceda algo grave, una persona debería ingerir más de 150 semillas. Una sola manzana tiene un promedio entre 5 y 8 semillas, indica Enclyclopedia Britannica.

Semillas de la manzana no es recomendable ingerirla. - Foto: Getty Images

Hay que considerar que la ‘amigdalina’ solo se obtiene cuando un individuo las tritura (como en los jugos) o al masticarlas muchas veces. Cuando se consumen enteras, las semillas pasan intactas a través del sistema digestivo, lo que no es un riesgo.

Hay que tener en cuenta que el cianuro ha sido uno de los venenos más conocido por el ser humano. De acuerdo con información de los centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), las dosis de 1 a 2 mg/kg resultan fatales en hombres de 70 kilogramos.

cortar manzanas - Foto: Getty Images/iStockphoto

En cantidades pequeñas, puede causar daños a nivel cardíaco y cerebral; en casos graves, induce al coma y a la muerte. Por tal razón, se aconseja no consumir tanto semillas de manzana como las de otras frutas que contienen la sustancia (albaricoques, cerezas y duraznos).

Si bien es claro que es preferible evitar comer las semillas, no pasa nada si por descuido se come unas pocas, pues, como se dijo, la cantidad promedio que contiene una sola manzana no es suficiente para producir envenenamiento.

Por otra parte, muchas veces estas semillas se trituran con la fruta al momento de elaborar bebidas como jugos o batidos. En consecuencia, es probable que liberen algo de amigdalina. Pero al igual que ocurre con las semillas sin procesar, el riesgo de intoxicación sigue siendo muy bajo.

En un estudio divulgado a través de Food Chemistry, los investigadores encontraron cantidades muy bajas de amigdalina en algunas marcas comerciales de jugo de manzana. Para ser más precisos, la medida informada fue la siguiente: