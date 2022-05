¿Qué pasa si se consume áloe vera crudo?

La sábila como también es conocida es uno de los componentes para la elaboración de productos cosméticos. La Clínica Mayo señala dos sustancias con las que se debe tomar precaución antes de usarlas: el gel y el látex.

La Clínica indica que el gel transparente es utilizado en cremas enfocadas en eliminar o tratar el acné, y las quemaduras en la piel. Pero así mismo, señala que el látex amarillo es un laxante que se consume para tratar el estreñimiento.

Es importante indicar que el látex de sábila o como bien se mencionó anteriormente, el látex amarillo puede causar algunos daños renales y puede ser tan peligroso que la persona que lo ingiere por lo menos 1 gramo, puede perder la vida, explica.

Áloe vera es usado para irritaciones y quemaduras. - Foto: Getty Images

Por esto se recomienda no consumirlo, citando el portal de la Clínica Mayo: “El látex de sábila sin procesar contiene sustancias químicas que, aparentemente, pueden causar cáncer, y el látex de sábila procesado puede tener compuestos que provocan cáncer”.

El látex de esta planta también puede contribuir a la aparición de cáncer, cólicos o diarrea. Por esto, la Clínica recomienda no ingerir “el extracto de hojas enteras”.

¿Qué es la insuficiencia renal?

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) señala que una persona puede tener insuficiencia renal, porque “la función renal disminuye a menos de un 15 por ciento de lo normal”.

Los síntomas que presentan las personas que la padecen son: picazón, dolores de cabeza, inflamación en piernas pies y hasta tobillos. A lo anterior, se suma el cansancio y dificultad para dormir, explica el NIDDK.

Uno de los síntomas más evidentes es orinar con poca frecuencia, tener calambres musculares, rigidez en las articulaciones, entre otras afectaciones. Esta enfermedad causa otras, como las cardíacas, la presión arterial o la anemia.

¿Qué es el estreñimiento?

El NIDDK señala que se considera estreñimiento, cuando las personas tienen complicaciones a la hora de evacuar, considerando que se presenta esta afección si la persona va menos de tres veces a la semana.

Cabe mencionar que según la Clínica Mayo, algunas personas padecen de estreñimiento crónico que complica su rutina diaria, además de provocar que quien lo sufre tenga que sobre esforzarse a la hora de evacuar.

MedlinePlus recomienda hábitos para prevenir el estreñimiento, entre los que está comer fruta, verduras y granos, que como se mencionó anteriormente, son alimentos ricos en fibra. También hacer ejercicio y tomar agua hacen parte de esos consejos preventivos para no sufrir de estreñimiento. Algunas personas consumen áloe vera como laxante.

De igual manera, se recomienda consultar a un médico quien recetará medicamentos o pasos a seguir para esta afectación.

¿Cuáles son los beneficios del áloe vera?

Muchos son los beneficios del áloe vera, entre ellos, estimula el crecimiento del cabello, elimina la caspa, combate la caída del cabello, explica el portal Tua Saúde, entre los que menciona, que ayuda a combatir las arrugas.

Unas de las propiedades del áloe vera es calmar las irritaciones y quemaduras en la piel, tal como lo señala este portal, su aplicación tópica trae alivio a estas molestias generadas por una irritación o una quemadura.

El portal es enfático en señalar que su “uso interno” tiene contradicciones para mujeres que están en una etapa de lactancia, embarazadas, personas que tienen hemorroides, cálculos en la vejiga, apendicitis, entre otros.

Se debe tener cuidado del tipo de sábila que se está aplicando, como la Barbadensis miller, ya que existen otras clases de esta planta que ponen en riesgo la salud del ser humano y le puede causar graves complicaciones al organismo.