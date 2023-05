¿Qué se puede tomar en ayunas para eliminar el mal aliento?

Desde empezar a afectar las actividades cotidianas hasta la cercanía con otras personas, esas son solo dos situaciones en las cuales el mal aliento, también denominado halitosis, puede interponerse y convertirse en más que un ‘dolor de cabeza’. Según portales especializados, su aparición y constancia despierta en ciertos individuos tanto vergüenza como ansiedad e inseguridades.

No siempre se trata de una ‘inadecuada’ higiene bucal, pues el consumo de algunos medicamentos e infecciones producto de, por ejemplo, lesiones quirúrgicas, se enlistan entre las posibles causas. Aunque no hay garantía del 100 % para que esa molestia se erradique del todo, es importante indagar, en el caso particular, cuál puede ser su detonante para poder enfrentarlo desde la raíz y tener mayor éxito en los intentos.

El mal aliento puede ser producto del consumo de ciertos alimentos. - Foto: Getty Images

De acuerdo con Mayo Clinic, una de las causas es la ‘deficiente’ limpieza en los conductos bucales. Esto abarca los pocos cepillados, cuando esa práctica no se hace consciente y en el tiempo sugerido (entre dos a tres minutos) y procedimientos incompletos (si no incluyen las cerdas dentales y, preferiblemente, un enjuague).

Otras razones están conectadas con ciertas comidas como la cebolla y el ajo. A estas se suman, según ABC de España, la coliflor, brócoli, alcachofa y repollo. Ese medio también incluye las bebidas alcohólicas.

Mayo Clinic informa más detonantes producto de “trastornos metabólicos”, el reflujo crónico y si la persona se está enfrentando a padecimientos de mayor gravedad como el cáncer.

¿Qué consumir en ayunas?

A fin de disminuir y empezar a dejar atrás esa problemática, la alimentación también toma un papel ‘crucial’. El diario La Vanguardia, refiere al consejo entregado por Núria Teixé en el Manantial de la Salud. Ella apela a una combinación de menta, comino, anís verde y otras dos plantas: la herbácea centaurea y la genciana.

“Se trata de verter una cuchara sopera con esta mezcla de hierbas en medio vaso de agua y dejarlo macerar toda la noche. Por la mañana, te lo tomas en ayunas”, afirmó Teixé. Otro consejo que entrega es procurar aumentar el consumo de agua para optimizar la secreción de saliva, pues la boca seca es otro motivo de mal aliento.

El té de hierbabuena tiene propiedades expectorantes y antisépticas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, hay que prestar atención a los ayunos porque cuando estos son extensos “activan la gluconeogenesis (generación de glucosa) y producen un olor desagradable (...), lo mismo ocurre con las dietas pobres en hidratos de carbono o con las dietas hiperproteicas”, explicó por su parte Jonás Nunes, miembro del Instituto del Aliento, citado por La Vanguardia.

Más alimentos que favorecen la salud bucal

Mejor con Salud enlista una variedad de alimentos con el potencial de mejorar la salud bucal. Uno de estos es el zumo de limón, gracias a sus componentes antibacterianos que combaten directamente los causantes de esa problemática. Con este (combinado con agua tibia) se sugiere hacer gárgaras entre dos y tres veces al día (también puede tomarse un vaso en ayunas).

El zumo de limón podría ayudar a combatir el mal aliento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La infusión de hierbabuena es otra alternativa destacada por ese portal informativo por su potencial antibacteriano y antiinflamatorio. Para prepararla solo se requiere una cucharada de la planta en una taza de agua hirviendo. Cuando la temperatura haya disminuido y esté apta para la ingesta, se encontrará lista para beber unas dos veces diarias.

Cuando la persona perciba una anomalía o peculiaridad que acompaña la halitosis, lo mejor siempre será acudir a un especialista. Mayo Clinic asegura que la consulta es necesaria después de haber hecho cambios en el estilo de vida (como el aseo y alimentos a ingerir), pero seguir con una molestia persistente. El primero será el odontólogo, quien determinará si se requiere derivar o no con otro médico.