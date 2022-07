Remedio natural con limón para limpiar los vasos sanguíneos

Su contenido de vitamina C, ácido cítrico, potasio, calcio, fósforo y magnesio favorecen el sistema circulatorio.

Los vasos sanguíneos cumplen un papel vital para el funcionamiento del cuerpo, ya que conforman la red de conductos encargados de transportar la sangre con oxígeno desde el corazón a los tejidos y viceversa. Además, existen varios tipos de vasos sanguíneos: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas.

Es necesario tener los vasos sanguíneos en excelentes condiciones para así mismo tener una circulación óptima en el cuerpo. Es allí donde aparece el limón como una excelente alternativa de cuidado del sistema circulatorio.

El limón es un cítrico que se utiliza en diferentes preparaciones para diversos problemas de salud o simplemente como método de prevención de enfermedades. Es reconocido por sus propiedades sobre el sistema inmunológico y también el fortalecimiento que le puede proveer al sistema circulatorio, ejerciendo protección contra enfermedades cardiovasculares.

Los cítricos contienen una sustancia antioxidante, el cual estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que facilita la circulación. - Foto: Getty Images

Dichas propiedades derivan de su contenido de vitamina C, ácido cítrico, potasio, calcio, fósforo y magnesio. Y lo mejor es que se utiliza muy frecuentemente en la gastronomía, esto debido a los preparativos refrescantes que se pueden producir con el limón o por la ayuda que puede brindar la hora de consumir alimentos salados o grasosos.

Según un estudio publicado por The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina, el cual estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación.

Por su parte, el portal especializado en temas de salud, Mejor Con Salud, resalta las propiedades del limón y la protección del sistema cardiovascular.

“Se plantea que su consumo aporta numerosos antioxidantes que favorecen el buen funcionamiento del corazón y el fortalecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Asimismo, promueve la circulación sanguínea, disminuye la presión arterial y combate la formación de coágulos. Esto se debe a su contenido en potasio, nutriente esencial para ayudar a modular la tensión sanguínea”, señala el portal.

Sin embargo, más allá de la inclusión del limón en la dieta diaria, es importante plantear el tipo de alimentos que se están consumiendo, ya que en ocasiones los alimentos altos en grasas saturadas son los que frecuentan en la dieta del día a día.

El portal Mejor Con Salud plantea una preparación casera a base de limón que tiene como objetivo preservar los vasos sanguíneos y mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio.

Ingredientes

8 cabezas de ajo.

8 limones.

6 litros de agua.

Preparación

Separe los dientes de ajo, pela y limpia cada uno.

En un cazo ponga el agua a hervir.

Corta los limones en rodajas.

Cuando el agua entre en ebullición, añada los limones.

Troza los ajos lo más pequeño posible (puedes usar un triturador de alimentos o robot de cocina).

Agregue al agua y cocine unos minutos.

Retire del fuego y, una vez que se temple y alcance temperatura ambiente, guarde en un frasco de vidrio en la nevera.

Con un gotero, tomar 50 ml de la mezcla (solo consuma el agua). Se puede comenzar con una dosis más pequeña los primeros días e ir aumentándola. Se recomienda consumir antes de desayunar y completar el tratamiento durante 40 días seguidos.

Además del ejercicio físico, expertos también recomiendan evitar el consumo de alcohol y el estrés para cuidar la salud del corazón. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

El brócoli, cebolla cabezona, tomate, remolacha, fresas y el té verde son alimentos que recomiendan los expertos incluir en la dieta diaria y poder darle las herramientas necesarias al organismo para que mantenga una vitalidad cardiovascular óptima.

El ejercicio físico también cumple un papel fundamental para la preservación de un excelente estado del sistema circulatorio. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa.

Más de tres cuartas partes de las muertes relacionadas con cardiopatías y accidentes cerebrovasculares ocurren en países de ingresos medianos y bajos.