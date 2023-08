Remedios caseros para combatir el dolor de espalda, ciática y cuello

Por otro lado, también está el dolor de la ciática, que puede ser uno de los más limitantes. De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, el nervio ciático es el más largo que existe y por eso el dolor que se presenta en la zona que recorre es uno de los más incapacitantes. Esta molestia ocurre cuando el nervio se presiona y se siente como un pellizco que no deja de doler.