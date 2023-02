Sarro y placa bacteriana: la infusión natural que ayuda a eliminarlos

Se recomienda no ir a dormir sin cepillar muy bien los dientes, porque no hacerlo provocaría la aparición de cálculos.

La higiene oral es uno de los elementos más indispensable para mantener la buena salud dental; de lo contrario, el cuerpo puede contraer infecciones que pueden causar malestar en toda la cavidad oral. Adicional a ello, uno delos problemas más comunes es el sarro y la placa bacteriana que se acumula tras el consumo de alimentos.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la placa es una capa pegajosa que se forma en los dientes debido a la acumulación de bacterias. Cuando la placa no se remueve correctamente, normalmente se endurece y se convierte en sarro. Asimismo, tal y como lo indica, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, la gingivitis es “la inflamación de las encías” siendo el principio de la periodontitis, que consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes”, y se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada, por lo que una gingivitis puede ser provocada por:

Una diabetes que no tiene un respectivo acompañamiento profesional.

El consumo excesivo de tabaco.

Problemas generales en el cuerpo.

O dientes que no se encuentran alineados.

Para prevenir este problema bucal, es importante cepillarse correctamente los dientes dos o tres veces al día, y usar hilo dental para retirar los excesos de comida que quedan entre los dientes. Adicionalmente, el portal en mención indica que es correcto acudir al odontólogo cada seis meses para una revisión y limpieza dental.

Por otra parte, la medicina tradicional ofrece distintos remedios caseros a base de hierbas medicinales que son ideales para combatir la placa y el sarro de los dientes. Por ello, la revista Mejor con Salud, aconseja consumir la infusión de ajenjo de montaña, una planta herbácea que contiene flavonoides, taninos y algunas sales minerales. También se caracteriza por contener propiedades expectorantes, antiinflamatorias, cicatrizantes y diuréticas.

Según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos de Cuba, las propiedades antisépticas de esta planta y su fuerte aroma ayudan a combatir la halitosis que es generada por el sarro y la placa bacteriana de los dientes. Solamente se debe preparar una infusión con una cucharada de ajenjo en una taza de agua y utilizarla para cepillarse o enjuagar los dientes varias veces al día.

A la artemisia absinthium, también se le conoce como ajenjo chino y es una planta que se origina de los continentes de Asia, Europa y el norte de África. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros remedios naturales para “barrer” el sarro de los dientes

Por otra parte, la revista Mejor con Salud, indica otros remedios naturales que ayuda a eliminar el sarro y la placa de los dientes:

Vinagre de manzana: este es un gran aliado de la limpieza bucal, pues elimina las bacterias que causan la placa dental y también actúa como un blanqueador equilibrando el pH del ácido. Para utilizarlo, solamente puede mezclar en partes iguales el agua y el vinagre, y luego hacer enjuagues en la mañana y antes de dormir.

Vinagre de manzana - Foto: Getty Images/iStockphoto