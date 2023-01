Estos son los alimentos que provocan la aparición de sarro en los dientes

Se recomienda no ir a dormir sin cepillar muy bien los dientes, porque no hacerlo provocaría la aparición de cálculos.

Lavarse bien los dientes es uno de los hábitos que mantiene la salud bucodental. Por tal razón, se deben cepillar de una manera correcta para evitar el desarrollo de muchas afecciones como la gingivitis o la periodontitis.

Tal y como lo indica, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, la gingivitis es “la inflamación de las encías” siendo el principio de la periodontitis, que consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes”, y se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada, por lo que una gingivitis puede ser provocada por:

Una diabetes que no tiene un respectivo acompañamiento profesional.

El consumo excesivo de tabaco.

Problemas generales en el cuerpo.

O dientes que no se encuentran alineados.

En un informe, la Organización Mundial para la Salud (OMS) asegura que las enfermedades bucodentales afectan por lo menos a 3.500 millones de personas alrededor del mundo, siendo los países de bajos ingresos económicos los más afectados debido al costo de estos tratamientos.

No obstante, cabe recordar que, según la organización internacional, la caries es un trastorno de salud común que, según MedlinePlus, “es el daño en la superficie o esmalte de un diente. Ocurre cuando bacterias en la boca fabrican ácido que ataca el esmalte”.

El sarro y los alimentos

De acuerdo MedlinePlus, cuando se come y no se cepillan los dientes, se crea una placa “pegajosa”, como consecuencia de la acumulación de bacterias. “Si la placa no se remueve con regularidad, se endurecerá y se convertirá en sarro”, precisa.

Foto referencia sobre cepillar dientes. - Foto: Universal Images Group via Getty

Asegura que, los alimentos azucarados o pegajosos podrían ser dañinos para los dientes, provocando la aparición de sarro, como por ejemplo: los dulces, los postres, bebidas con azúcar, entre otros, incluso alimentos con carbohidratos.

Algunos hábitos como el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas como el vino, se pueden ver relacionadas con la formación de sarro en los dientes, porque desequilibran el pH de la saliva.

Sin embargo, aconseja no acostarse sin cepillar muy bien los dientes, y evitar la ingesta de algún tipo de alimentos una vez estén limpios, porque no hacerlo provocaría la aparición de cálculos (sarro).

Foto referencia sobre sarro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante recordar que el lavado de los dientes es fundamental para el cuidado de los mismos, y no significa que no se pueda comer lo que más gusta, sino tener una higiene adecuada para prevenir afecciones bucodentales.

Consejos prácticos para tener una buena higiene dental

Tener una adecuada limpieza ayuda a retirar la placa bacteriana de los dientes, y a su vez, a prevenir enfermedades orales. Por esto, aquí algunos consejos útiles para evitar el desarrollo de problemas bucodentales.

Cepillarse los dientes: aunque es un hábito que puede llegar a ser obvio, no lo es, ya que se necesita un lavado frecuente -si es posible después de cada comida- para eliminar cualquier partícula que aceche el bienestar de los dientes. Sin embargo, no basta con solo aplicar crema al cepillo y proceder al lavado, sino que es indispensable hacerlo de una manera correcta.

Los dientes amarillos pueden ser resultados de una mala higiene bucal. - Foto: Getty Images/iStockphoto