La semilla que ayuda a prevenir el sarro y elimina el mal aliento

Ciertamente, el cuidado de los dientes es indispensable para la salud general del cuerpo. Por esto, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) aconseja consultar con un dentista para recibir instrucciones sobre la forma correcta de cepillarse, ya que es un hábito que se debe hacer con frecuencia para evitar la formación de placa y sarro dental.

Cabe mencionar que, la enciclopedia médica explica que la placa “es la capa pegajosa que se forma en los dientes debido a la acumulación de bacterias”. Cuando no es removida se endurece y se convierte en sarro.

“Cepíllese por lo menos dos veces al día, por al menos dos minutos cada vez. El cabezal del cepillo debe tener cerdas redondeadas de medianas a suaves y no ser demasiado grande para su boca, permitiendo que llegue a todas las superficies de la boca con facilidad”, menciona en un informe actualizado en enero de 2022. Incluso aconseja usar cepillos eléctricos porque son mejores para limpiar los dientes.

No obstante, enfatiza el uso de hilo dental por lo menos una vez al día; realizar gárgaras con enjuague; y mantener una dieta balanceada que ayuda a fortalecer los dientes y las encías, ¿cómo cuáles?

El sarro dental puede ocasionar diversas afecciones no solo en la boca. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Fruta que ayuda a eliminar el sarro de los dientes

Según lo menciona en un artículo escrito por Yamila Papa, publicado por Mejor con Salud, la manzana es una fruta que ayuda a eliminar el sarro, siempre y cuando se consuma después de cada comida.

No obstante, se debe recordar las propiedades de este alimento, que tal y como lo señala en un artículo Tua Saúde, revisado por Tatiana Zanin, esta fruta tiene efectos antioxidantes, y está compuesta de carotenoides, por lo que previene enfermedades, como la diabetes.

La manzana tiene muchas vitaminas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Son tales sus beneficios, que la manzana, al ser un alimento rico en fibra, reduce la asimilación de grasa, participando en el aceleramiento del metabolismo y la pérdida de peso. También es rica en agua y ayuda a combatir la retención de líquidos.

Mejor con Salud también asegura que el consumo de semillas de sésamo son ideales para eliminar este tipo de placa endurecida que queda en los dientes cuando no son cepillados con frecuencia y de la manera adecuada. Por esto, aconseja masticarlas antes de cepillar los dientes porque tienen un efecto exfoliante ideal para el cuidado y salud de los dientes.

Alimentos que producen sarro

Según MedlinePlus, cuando se come y no se cepillan los dientes, se crea una placa “pegajosa”, como consecuencia de la acumulación de bacterias. “Si la placa no se remueve con regularidad, se endurecerá y se convertirá en sarro”, precisa.

Es importante reducir el cosnumo de azúcar. - Foto: Getty Images

Los alimentos azucarados o pegajosos podrían ser dañinos para los dientes, provocando la aparición de sarro, como por ejemplo: los dulces, los postres, bebidas con azúcar, entre otros, incluso alimentos con carbohidratos.

Algunos hábitos como el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas como el vino, se pueden ver relacionados con la formación de sarro en los dientes, porque desequilibran el pH de la saliva.

Sin embargo, aconseja no acostarse sin cepillar muy bien los dientes, y evitar la ingesta de algún tipo de alimentos una vez estén limpios, porque no hacerlo provocaría la aparición de cálculos (sarro).

Es importante recordar que el lavado de los dientes es fundamental para el cuidado de los mismos, y no significa que no se pueda comer lo que más gusta, sino tener una higiene adecuada para prevenir afecciones bucodentales.

Entre tanto, se aconseja consultar con un experto en la salud para evaluar los alimentos que se consumen e identificar hábitos que no ayudan ni cuidan los dientes.