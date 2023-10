Sex Education: habla en SEMANA uno de los protagonistas de la serie; “los jóvenes no sabemos cómo hablar de sexo con los papás”

La temporada final de la serie británica Sex Education se estrenó el pasado 21 de septiembre y en su primera semana en Netflix alcanzó 13,4 millones de visualizaciones. La cifra puede sorprender, pero no en Reino Unido, donde, según la propia plataforma, esta producción en la que un grupo de adolescentes de secundaria narran sus vivencias sexuales, de la manera más cruda, ha sido más vista por los padres de familia que por los propios jóvenes.

La comedia, que se estrenó en 2019, sigue los días de Otis (Asa Butterfield) en la escuela secundaria Moordale. Un joven tímido que crece con el trauma de haber visto de niño a su padre teniendo sexo con otra mujer distinta a su mamá. Ella, exitosa sexóloga, pese a su experiencia, intenta descifrar el mundo de la sexualidad de los jóvenes, marcada por la masturbación, el aborto, la experimentación en la que las fronteras del género no existen, la presión de grupo y las enfermedades de transmisión sexual.

Cal Bowman (Dua Saleh) es un personaje no binario en la serie. | Foto: Samuel Taylor-Netflix

El del sexo es un tema complicado, dice, especialmente para la gente joven. “Los chicos y chicas no saben cómo tratar el asunto con sus padres. Incluso, para la gente adulta es difícil encarar la sexualidad. Me gusta pensar que Sex Education ha logrado romper el hielo en este sentido. Ha conseguido abrirles puertas a las conversaciones sinceras y naturales. Sobre todo, porque hemos tratado de mostrar que una relación no tiene que ser siempre sexi o satisfactoria”, asegura el actor de 26 años.