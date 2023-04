La causa subyacente de la hipoglucemia no diabética varía. En ocasiones se debe a una dieta desequilibrada o poco saludable.

Síntomas de que tiene el azúcar muy bajo, aunque no se padezca de diabetes

Tener niveles de azúcar (glucosa) normales en el organismo es determinante para evitar el desarrollo de diversas enfermedades. Cuando esta sustancia se eleva mucho o está muy baja ocasiona diversas afecciones a las que se les debe prestar atención.

Si la glucosa está demasiado baja se le conoce como hipoglucemia y en muchas ocasiones se tiende a pensar que es una afección relacionada solo con las personas diabéticas. Sin embargo, también puede ocurrirles a quienes no enfrentan esta enfermedad crónica.

En muchas ocasiones los niveles de glucosa se reducen significativamente en las personas con diabetes si el cuerpo produce demasiada insulina, que es una hormona que descompone el azúcar para que el organismo pueda utilizarla como fuente de energía, explica el portal Healthline. También es posible que se desarrolle hipoglucemia si se tiene diabetes y el paciente ingiere demasiada insulina como medicamento.

La alimentación es clave para controlar los niveles de glucosa en la sangre. Tanto para subirla, como para bajarla. - Foto: Getty Images

Si la persona no es diabética, la hipoglucemia puede ocurrir cuando no se tiene suficiente azúcar en la sangre o si el cuerpo no puede estabilizarlo. Esto ocurre cuando el nivel cae por debajo de 70 miligramos por decilitro de sangre (mg/dL).

“La causa subyacente de la hipoglucemia no diabética varía. A veces, se debe a una dieta desequilibrada o poco saludable”, precisa la citada fuente. No obstante, en otros casos este padecimiento podría ser resultado de una disminución en la producción de insulina.

Los principales síntomas de la hipoglucemia son los siguientes, según el instituto de investigaciones Mayo Clinic.

Palidez

Temblores

Sudoración

Dolor de cabeza

Hambre o náuseas

Latidos del corazón irregulares o acelerados

Fatiga

Irritabilidad o ansiedad

Dificultad para concentrarse

Mareos o aturdimiento

Hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua o la mejilla.

Muchas veces las bajas en los niveles de azúcar se deben a la aplicación permanente de insulina. - Foto: Getty Images / Maskot

A medida que la hipoglucemia empeora, los signos y síntomas pueden ser:

Desorientación, comportamiento inusual o ambos, como la incapacidad de completar tareas de rutina

Pérdida de la coordinación

Habla arrastrada

Visión borrosa o en túnel

Pesadillas, si se está dormido

Las causas más frecuentes de una hipoglucemia en las personas sin diabetes son, de acuerdo con el portal Cuerpo Mente.

Permanecer demasiado tiempo sin comer.

Tomar determinados medicamentos (como la quinina, que se toma para la malaria).

Tomar alcohol, pues interfiere en la regulación normal del azúcar en la sangre y puede provocar una bajada rápida de los niveles.

Realizar ejercicio físico intenso sin seguir una alimentación correcta.

Haberse sometido recientemente a una cirugía bariátrica para perder peso.

También puede ocurrir en personas que tienen problemas hormonales o en la glándula suprarrenal o enfermedades hepáticas, renales o pancreáticas.

La ingesta de alimentos de manera continua es importante si se tienen bajos los niveles de azúcar. - Foto: Getty Images

¿Cómo prevenirla?

Para los episodios recurrentes de hipoglucemia, el consumo frecuente de pequeñas porciones de comida durante el día es una medida provisoria para evitar que los niveles de glucosa en la sangre bajen demasiado. Sin embargo, esta es una estrategia que no se aconseja a largo plazo, según Mayo Clinic y, por ello, lo ideal es consultar al médico para determinar las causas y el tratamiento a seguir.

Si no se trata esta afección a tiempo es posible que ocasione diversos efectos secundarios graves, los cuales incluyen: confusión, cambios de conducta, pérdida de conciencia, visión borrosa, convulsiones y dificultad para hablar, según Healthline.

Hipoglucemia después de las comidas

La hipoglucemia suele ocurrir cuando no se ha comido, pero puede darse también por otros motivos. De acuerdo con los expertos, los síntomas de hipoglucemia se producen después de determinadas comidas, pero no se sabe exactamente por qué.

Este tipo de hipoglucemia, que se llama hipoglucemia reactiva o hipoglucemia posprandial, puede ocurrir en personas que han tenido cirugías que interfieren en el funcionamiento normal del estómago. La cirugía más comúnmente relacionada con esto es la de baipás estomacal, pero también en ocasiones se genera en personas que se sometieron a otras cirugías.