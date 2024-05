¿Su perro se acuesta en frente de la puerta de su casa? Esto es lo que significa

Razones por las que los perros escogen un sitio para descansar

Los perros son unos animales muy inteligentes y los sitios que escogen para echarse no son al azar. Estos lugares hablan mucho de sus instintos y necesidades, por lo que esta conducta puede tener diversas interpretaciones, desde un instinto de protección hasta la manifestación de ansiedades y deseos de exploración , de acuerdo a lo que se informa en el portal Love My Dogz.

Aunque para algunos dueños de perros esto sería un comportamiento ideal, lo cierto es que no siempre es tan positivo para el perro, pues el estar ladrando cada vez que llega alguien, lo puede hacer sentir muy estresado.

Por otra parte, Según explica el portal en mención, otra posibilidad es que un perro se coloque junto a la puerta cuando su dueño está ausente porque lo está esperando. Esto es más probable si lo hace solo cuando una persona en particular no está en casa, y no lo hace cuando todos están presentes.