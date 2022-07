Té de manzanilla para perder peso rápidamente y depurar el organismo: cómo prepararlo

Muchas personas buscan fórmulas rápidas y fáciles para bajar de peso, pero es importante señalar que bajar de peso no es fácil, y requiere compromiso.

No obstante, que no sea fácil no quiere decir que sea imposible y una forma de acelerar el proceso es tomando infusiones naturales que ayuden a desintoxicar el organismo y con ello se liberan toxinas.

Así las cosas, el portal Terra reveló que el té de manzanilla es ideal para perder peso, pues ayuda con la digestión, pero adicional es ideal para tratar diversos trastornos digestivos, incluyendo el malestar estomacal (indigestión), las náuseas, los vómitos, la pérdida del apetito y los gases intestinales (flatulencia).

Así las cosas, solo se debe hervir un litro de agua y agregar un puñado de flores de manzanilla para consumir en el transcurso del día.

Sin embargo, el uso de la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas que son sensibles a la familia de plantas que tienen manzanilla. Otros miembros de esta familia son la ambrosía, la caléndula, la margarita y el crisantemo, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

De todos modos, la infusión no hace milagros y su consumo debe estar acompañado de una dieta balanceada y saludable en donde se reduzca la ingesta de calorías que además, incluya una rutina de ejercicios en donde se tenga un gasto energético.

De hecho, los ejercicios de cardio —también conocidos como ejercicios aeróbicos—, son los más implementados cuando se busca quemar calorías y reducir el peso corporal. Sin embargo, los que involucren pesas ayudan al cuerpo a quemar grasa mientras se construye masa muscular, lo que también funciona para acelerar el metabolismo.

Además, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios. Lo importante es cumplir con los objetivos diarios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las nuevas directrices de la organización, recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Entre las actividades físicas más comunes se destacan: caminar, montar en bicicleta o correr y todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.

Sobre la alimentación, una forma de reducir la ingesta de calorías es comer más alimentos de origen vegetal: frutas, verduras y cereales integrales y Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, reveló algunos consejos para empezar a perder peso:

Comer al menos cuatro porciones de vegetales y tres porciones de frutas diariamente.

Reemplazar los granos refinados por cereales integrales.

Comer cantidades moderadas de grasas saludables, como el aceite de oliva, aceites vegetales, aguacates, nueces, mantequillas de nueces y aceites de frutos secos.

Reducir el consumo de azúcar tanto como sea posible, excepto el azúcar natural de la fruta. La ingesta diaria de azúcares libres debe ser menos del 10 % de calorías totales, aunque para obtener beneficios de salud adicionales lo ideal sería un consumo inferior al 5 % de la ingesta calórica total.

Elegir productos lácteos bajos en grasa, carne magra y carne de ave de corral magra en cantidades limitadas.