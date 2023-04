Tres remedios caseros para prevenir el acné. Así se utilizan

Uno de los problemas cutáneos que suelen aparecer con mayor frecuencia en la adolescencia es el acné. Se trata de un trastorno cutáneo que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas.

Otro de los factores más comunes para que este trastorno aparezca son las bacterias, la inflamación o el exceso de sebo. También se menciona que los cambios hormonales, el consumo de alimentos ricos en grasa como las papas fritas, la hamburguesa, entre muchas otras, son los causantes de acné.

El portal MedlinePlus detalla algunos factores que pueden desencadenar esta afección:

Cualquier persona puede sufrir de acné. - Foto: Getty Images

Cambios hormonales que provocan que la piel sea más grasosa.

Cosméticos o productos para el cabello grasosos.

Ciertos fármacos (como los esteroides, la testosterona, los estrógenos y la fenitoína).

Humedad y sudor abundante.

Tocarse la piel, frotarla o presionarla por mucho tiempo.

Los casos más graves dejan complicaciones como cicatrices marcando la piel para toda la vida. Por tal razón, existen remedios caseros que pueden eliminarlas o desvanecerlas y el portal Mejor con Salud da a conocer algunos.

Sin embargo, es importante precisar que los mayores de edad también suelen padecerlo, razón por la cual es importante consultar con un profesional en la salud de la piel, con el propósito de identificar su causa y dar su respectivo tratamiento.

Limón

Debido a sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas, el aceite de limón se puede llegar a utilizar para combatir problemas de la piel. Para lograrlo, será necesario corta el limón a la mitad. Luego, frotar sobre el área afectada. También se puede exprimir.

Aloe vera

El gel del aloe vera en la mayoría de ocasiones se utiliza para cremas y lociones para la piel, ya que se le atribuyen grandes beneficios en el tratamiento de diversas complicaciones de la piel, entre ellas el acné.

Para aplicarlo, tomar la hoja de aloe vera y sacar la respectiva gel. Acto seguido, colocarlo directamente sobre la zona afectada y dejarlo actuar por un tiempo prolongado.

El aloe vera es un gran aliado para prevenir el acné. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Miel

La miel se caracteriza por sus propiedades antisépticas y antibacterianas, motivo por el cual la consideran como un remedio casero potente para tratar afecciones en la piel.

Para implementarlo, será necesario contar con dos cucharadas de miel y una cucharada de zumo de limón. Aplicarlo sobre la zona afectada y dejarlo actuar por 15 minutos. Lavar la cara con agua tibia.

Aguacate para reducir arrugas y disminuir el acné

Alrededor del cuidado de la piel circulan todo tipo de remedios caseros que prometen beneficiarla de una u otra manera. En su mayoría, estos tratamientos aprovechan las cualidades de ingredientes naturales.

No obstante, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectivad no está garantizada en un 100 %. Dicho esto, lo más recomendable es consultar con un médico de confianza antes de acudir a cualquier tratamiento enmarcado en esta categoría.

El portal Panorama recoge que el aguacate es una fruta con amplios beneficios para la piel. De hecho, destaca que es rico en vitamina A, vitamina B, vitamina C y vitamina E, además, contiene minerales como fósforo, potasio y calcio.

Dentro de sus beneficios figuran sus propiedades antiinflamatorias, las cuales son de provecho para reducir el acné. De igual manera, el aguacate contribuye a eliminar las bacterias que causan dicha afección, por lo que también previene la aparición de barros y espinillas.

El aguacate también participa en la hidratación de la piel, evitando que esta se seque. Por otra parte, sus antioxidantes estimulan la producción de colágeno y elastina, los cuales retrasan el envejecimiento de la piel, disminuyendo las arrugas.

El citado portal comparte la siguiente receta para preparar una mascarilla a base de aguacate.

Ingredientes:

Un aguacate maduro.

Una cucharada de yogurt sin grasa.

Media cucharada de miel.

Preparación: