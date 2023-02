Trucos para evitar que el estrés acelere el envejecimiento de la piel

El envejecimiento es un proceso natural y biológico del que ninguna persona escapa. Las primeras señales comienzan a manifestarse alrededor de los 40 años y la piel de la cara es normalmente la que evidencia esos signos de la edad.

Las señales que se muestran en el rostro son consecuencia de la disminución hormonal que afecta a las células y a una menor producción de colágeno y elastina, precisa una publicación de la revista Muy Saludable, de la compañía Sanitas (España).

Sin embargo, pueden ser el resultado de otros aspectos, como malos hábitos de vida, la contaminación, la exposición indebida al sol y el estrés, factores que provocan que las personas envejezcan de manera prematura.

La falta de descanso, así como la alimentación, entre otros, tienen mucho que ver en la aparición de arrugas y líneas de expresión. Para cuidar la piel del rostro, es importante tener algunos hábitos saludables de vida que ayudan a minimizar o retrasar este proceso.

De igual manera, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y realizado por investigados de la Universidad del Sur de California (USC) reveló que el estrés, los eventos traumáticos y la tensión laboral aceleran el envejecimiento del sistema inmunitario, ocasionando el riesgo de sufrir cualquier tipo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades víricas o bacterianas.

Dicha investigación podría ayudar a explicar las diferencias en la salud relacionadas con la edad, incluida la desigualdad de la pandemia, así como identificar posibles puntos de intervención. A su vez, el autor principal del estudio, Eric Klopack, de la Facultad de Gerontología Leonard Davis de la USC, señaló que este estudio ayuda a aclarar los mecanismos implicados en el envejecimiento inmunitario acelerado.

“A medida que aumenta la población mundial de adultos mayores, es esencial comprender las disparidades en la salud relacionada con la edad. Los cambios en el sistema inmunitario relacionados con la edad juegan un papel fundamental en el deterioro de la salud”, señaló el autor principal del estudio.

Para llevar a cabo la investigación, los expertos consultaron y compararon varios datos de estudio de salud y jubilación de la Universidad de Michigan y a su vez analizaron las respuestas de 5.744 adultos mayores de 50 años, para calcular la exposición a diversas formas de estrés social.

El grupo experimental respondió un cuestionario sobre las experiencias que habían tenido con el estrés social, incluidos los eventos estresantes de la vida, el estrés crónico, la vida cotidiana y la discriminación. Después de esto, llevaron a cabo un análisis de sangre a través de citometría de flujo, una técnica de laboratorio que cuenta y clasifica las células sanguíneas a medida que pasan una por una en una corriente estrecha frente a un láser.

Como resultado de la investigación, se encontró que las personas con puntajes de estrés más altos tenían perfiles inmunológicos que parecían mayores, al igual que con porcentajes más bajos de combatientes frescos de enfermedades y porcentajes más altos de glóbulos blancos desgastados.

Así mismo, los investigadores encontraron que la asociación entre los eventos estresantes de la vida y menos células T listas para responder se mantuvo fuerte, incluso después de controlar la educación, el tabaquismo, la bebida y la raza o el origen étnico. Esto quiere decir que las células T, básicas en la respuesta del organismo a las infecciones y que cuya producción desciende con el envejecimiento, disminuyen aún más cuando la persona sufre estrés.

Consejos para manejar el estrés

Es importante consultar al médico para recibir atención profesional e iniciar un tratamiento para manejarlo. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala algunos consejos para controlar el estrés:

Medline Plus. Aprender a decir que no es clave para aprender a manejar el estrés, pues en algunas ocasiones el estrés viene de realizar demasiados y compromisos. Es importante aprender a poner límites y rechazar tareas. Sobre esa misma línea es clave alejarse de aquellas situaciones o personas que pueden causar estrés. “Siempre que le sea posible, aléjese de la fuente del estrés. Por ejemplo, si su familia discute en los días festivos, dese un descanso y salga a caminar o a dar una vuelta en el auto ”, señala

Entender que hay cosas que pueden cambiarse. Algunas situaciones no pueden cambiarse como manejar en horas pico. Lo recomendable es buscar alternativas como escuchar música para evitar o manejar el estrés mientras se experimenta dicha situación.

Ejercitarse regularmente es una opción para manejar el estrés. “Al hacer ejercicio, su cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien. También puede ayudarle con su energía reprimida o su frustración. Busque algo que disfrute, ya sea caminar, montar en bicicleta, jugar softball, nadar o bailar, y hágalo por al menos 30 minutos la mayoría de los días”, detalla la Biblioteca.

Hacer algo que cause placer. Encontrar actividades que ayuden a disfrutar del tiempo, como leer, escuchar música o ver una película. También se puede salir a algún lugar, ya sea solo o con amigos.