¿Cuál es la rutina antiedad más efectiva para la piel de la mujer?

Ciertamente, después de los 30 años, el cuerpo disminuye su producción de colágeno, explica Mundo Deportivo, una proteína que le da firmeza y elasticidad a la piel. Por tal razón, después de los 40 se pronuncian más las líneas de expresión y las arrugas.

Aunque resistirse al paso de los años es imposible, en la actualidad existen rutinas de belleza que pueden ayudar a cuidar la piel y rejuvenecerla, todo de acuerdo con el estilo de vida que cada persona.

Por ejemplo, Hogarmania aconseja que después de los 30 años de edad se cambie la rutina de belleza o limpieza facial adecuándose al tipo de piel que se tenga, y así a los 40 años reducir los signos de la edad.

La rutina antiedad más efectiva para la piel de la mujer

El sitio web menciona que el objetivo de cambiar los productos de una rutina facial a cierta edad radica en la estimulación de producción de colágeno que, como se puntualizó anteriormente, le da a la piel firmeza y elasticidad y, por consiguiente, una apariencia joven.

Asimismo, los hábitos alimenticios son fundamentales en donde se destacan la vitamina A y C, considerada esta última, como un antioxidante -según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus)-, que neutraliza los radicales libres.

La enciclopedia médica explica que “se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando usted está expuesto al humo del tabaco o a la radiación”, y cuando estos se acumulan “con el tiempo es ampliamente responsable del proceso de envejecimiento”.

Los genes son un factor que provocan el envejecimiento. - Foto: Getty Images

Además, Hogarmania señala que se debe prestar atención a los signos que se pronuncian con el paso de los años, como lo son las manchas solares, la textura y apariencia de la piel. Por esto, aconseja:

Aplicar sérums

La piel se puede ver beneficiada directamente con vitamina C, ¿cómo? Según un artículo publicado por Harvard Medical School, la vitamina C tópica -también llamado suero o sérum- trae muchas ventajas sobre la piel para combatir el acné, los daños solares y restaurar el tejido cuando se ha visto obstruido por UV. La característica principal del suero de vitamina C es su concentración en antioxidantes, favoreciendo las células.

El estudio “Los roles de la vitamina C en la salud de la piel”, presidido por Juliet M. Pullar , Anitra C. Carr y Margreet CM Vissers, precisa que el uso de vitamina C tópica es útil para la piel contrarrestando la aparición de arrugas y mejorando su textura.

El suero de vitamina C puede colaborar en el cuidado de la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando el suero es usado junto con bloqueadores y vitaminas (como la E), combate los daños que se generan a largo plazo por los rayos ultravioleta, incluso puede controlar el sebo mitigando la aparición de acné, menciona dicha investigación.

Aplicar crema solar

Según Saber Vivir Tve, uno de los errores comunes que se cometen a la hora de aplicar crema solar es hacerlo antes de la facial, es decir, la hidratante, porque se eliminan las funciones del bloqueador que protege las células de la piel ante la radiación.

Otra de las equivocaciones a la hora de usar bloqueador solar es aplicarlo al mismo tiempo que el repelente (loción para que no piquen los mosquitos o zancudos), pues este último elimina la función protectora del bloqueador, por lo que el sitio web sugiere usar previamente “antimosquitos”, por ejemplo, 25 minutos previo de la crema solar.

Es importante aplicar bloqueador solar. - Foto: Getty Images

Es entonces que, de acuerdo con el portal Tua Saúde, el protector solar se debe aplicar cada dos horas, y el factor de protección (FPS) debería ser preferiblemente de 50, sin importar el tipo de piel. Así mismo, las personas morenas pueden usar de igual manera un FPS menor, ya que brinda mayor protección que la piel clara.

Finalmente, Hogarmania asegura que dentro de la rutina facial debe incluirse el consumo de suficiente agua, puesto que hidrata la piel combatiendo el envejecimiento; lo mismo ocurre con los masajes faciales, que al igual que los músculos del resto del cuerpo, al ser ejercitados pueden favorecer la piel tonificándola.