Virus del Papiloma Humano: estos son los síntomas en hombres y mujeres

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual (ITS) más común, pues casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Respecto a los síntomas , Julio César Rivero, ginecólogo y médico especialista en medicina familiar del CAPS Galán de la Subred Sur Occidente, le dijo al Portal Bogotá que la mayoría de los casos de VPH son silenciosos, es decir que la persona no presenta ningún síntoma o en otros casos, el sistema inmune vence a algunas infecciones y cuando no lo hace, el síntoma más frecuente son las verrugas genitales.

Los virus del papiloma humano son un grupo de más de 200 virus relacionados. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Las verrugas son la manifestación más frecuente que indica el contagio de algún tipo de VPH. Las verrugas genitales son las más comunes y tienen una apariencia de lesiones planas o pequeños bultos en forma de coliflor, como pequeñas protuberancias en forma de tallo. En las mujeres aparecen en la vulva o cuello uterino o ano, y en el caso de los hombres en el pene, escroto o alrededor del ano”, indica Rivero.

De otro lado, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó en su portal web que la mayoría de las infecciones por el VPH no derivan en cáncer. Sin embargo, algunos tipos pueden causar cáncer en la parte inferior del útero que se conecta a la vagina (cuello del útero). A otros tipos de cáncer, entre los que se incluyen el cáncer de pene, ano, vagina, vulva y parte posterior de la garganta (orofaringe), se los relacionó también con esa infección.

El VPH de bajo riesgo puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De hecho, los VPH de riesgo alto causan varios tipos de cáncer y hay alrededor de 14 de estos tipos que incluyen los siguientes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. Dos de estos, el VPH16 y el VPH18, causan la mayoría de los cánceres relacionados con el VPH.

Adicional, hay que señalar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelaron que la infección por el VPH causa cada año 72.000 casos de cáncer cervicouterino y 34.000 muertes debidas a cáncer cervicouterino en la Región de las Américas (datos del 2018).

¿Cómo se previene la infección por el VPH?

La Organización Mundial de la Salud señala que la mejor manera de prevenir la infección por el VPH es el empleo de la vacunación antes del inicio de la vida sexual activa.

“Se han autorizado tres vacunas inocuas y sumamente eficaces para prevenir la infección por los tipos de VPH de alto riesgo: bivalente, tetravalente y nonavalente. Estas vacunas son también sumamente eficaces en la prevención de las lesiones precancerosas del cuello uterino. Las vacunas tetravalente y nonavalente son también sumamente eficaces en la prevención de las verrugas genitales y anales. La OMS recomienda que todos los países procedan a la introducción de la vacunación contra el VPH a nivel nacional”, señaló la Organización.

El VPH es la infección de transmisión sexual más común. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, los preservativos son útiles para reducir la probabilidad de infección, aunque no la eliminan por completo, ya que el virus puede encontrarse en zonas del área genital y anal que no están protegidas por el condón. De todos modos, se recomienda el uso de preservativos, ya que puede prevenir otras infecciones de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.