Esta es la edad en la que se debería casarse para evitar el divorcio

No existe la certeza de que dos personas vayan a estar juntas toda la vida. Prácticamente, esto depende de los dos involucrados en el acto de unión, pero hasta la ciencia ha intentado dar una respuesta clara de una edad ideal para casarse y evitar a toda costa el divorcio.

¿Hay una edad ideal para casarse?

La enfermedad que un matrimonio “para toda la vida” ayuda a controlar

De acuerdo con la misma entidad, la demencia es una enfermedad de la cual no se conoce mucho sobre sus posibles causas, pero destaca los signos de su presencia y su sintomatología.

Ahora bien, es importante señalar que no hay una manera segura de prevenir la demencia, pero un estudio reveló que el matrimonio que dura toda la vida reduce el riesgo de padecer demencia en la vejez, según un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH/FHI) y que ha sido publicado en el Journal of Aging and Health.