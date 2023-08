¿Cómo consumir el aceite de oliva para regular el colesterol?

Los expertos recomiendan utilizar este aceite en lugar de otros alimentos grasos como la mantequilla y la margarina en barra. También indican que no se puede hacer que los alimentos poco saludables sean más saludables solo con añadirles este producto, explica un informe del instituto de investigaciones Mayo Clinic. Su consumo debe hacer parte de una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio.

Dado que es un alimento saludable, otra de sus bondades es que contribuye en la pérdida de peso. De acuerdo con un estudio publicado por la revista American Journal of Nutrition, aderezar las ensaladas u otras comidas con este aceite aumenta el flujo de sangre al cerebro, en específico a áreas asociadas a la sensación de satisfacción, por lo que ayuda a reducir el apetito, según el portal de bienestar Salud 180, de México.

¿Pero cuántas veces se puede reutilizar el aceite de oliva?

Una de las malas prácticas que se conocen sobre el mal uso del aceite es verterlo en el sifón. Por esto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda no hacer esto, porque un litro de aceite puede contaminar hasta 40.000 litros de agua y provoca taponamientos en las redes.

No obstante, Gastrolab Web precisa que según el tipo de aceite que se use, así mismo, se podrá reutilizar. En el caso del aceite de oliva, argumenta que se puede usar hasta 5 veces, siempre y cuando se limpie (se filtre) y no se hayan hecho frituras profundas, sin desestimar que reutilizarlo minimiza sus nutrientes y aumenta los riesgos para la salud.