La vitamina que produce colágeno naturalmente y previene el envejecimiento prematuro

Para mitigar este problema, los expertos aconsejan consumir vitaminas como la C, la cual funciona como un antioxidante natural y mejora la producción de colágeno. Como tal, el cuerpo no puede producir este nutriente, de manera que surge la responsabilidad proporcionarle la cantidad necesaria al cuerpo. Y debido a que este no puede almacenar vitamina C, es muy útil consumir o aplicar este nutriente a diario.