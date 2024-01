Cinco recomendaciones de los expertos para mantener un colon saludable

Las lentejas, al ser un alimento rico en fibra, cuando se incluyen en la dieta regularmente estabilizan el metabolismo. La fibra apoya el proceso de digestión de los alimentos y promueve la actividad del intestino para una óptima eliminación de los desechos. Así lo detalló un estudio publicado en World Journal of Gastroenterology, “Effect of Dietary Fiber on Constipation: A Meta Analysis”, en donde se explica que las lentejas también sirven como alimento de las bacterias saludables del colon, algo que ayuda a evitar los episodios de estreñimiento crónicos.