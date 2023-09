¿Cómo hacer que un perro no siga a una perra en celo?

Quienes tienen mascotas, en especial perros, saben que es muy común que estos detecten e identifiquen cuándo una perra está en celo, lo que se convierte, en algunas veces, en un dolor de cabeza para los propietarios, pues no pueden tener control sobre su animal cuando este huele el celo.

En este sentido, que el perro esté detrás de una perra en celo puede convertirse en algo incómodo para el dueño de la perra en celo, para la perra y para el propietario del perro que sigue el olor, pues no siempre se reacciona bien cuando un macho intenta cotejar a la hembra.

Dicho lo anterior, es fundamental que los paseos con las mascotas sean algo positivo y no se convierta en una experiencia negativa para ninguna de las personas o animales. Es por eso que es importante enseñar, desde la conducta, a los machos para que este olor particular del celo sea entendido como algo cotidiano y no un motivo que los altere.