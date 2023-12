Estas son las vacunas que no le pueden faltar a su perro o gato

Al igual que los seres humanos, los animales de compañía también necesitan seguir un plan de vacunación y debe cumplirse para garantizar la salud y el bienestar de todos. Existe un esquema general para perros y gatos, a veces, según las características de cada uno o del país y la región donde se encuentren, es necesario aplicar vacunas adicionales. Si en alguna zona existe la presencia de un virus, por ejemplo, las autoridades sanitarias pueden recomendar una vacuna en particular o si es un animal rescatado, se propone un esquema específico.

Plan de vacunación para perros

Cachorros

Los cachorros no deben tener contacto con otros perros hasta que no estén vacunados, por lo general no deben salir a la calle hasta cumplir los 2 meses de vida. Consulte siempre con el veterinario en qué momento pueden empezar a tener contacto con otros animales, la calle y el pasto.