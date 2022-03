Con pistola en mano, delincuente asaltó a profesora delante de sus alumnos en Santander

Hay consternación en el departamento de Santander luego de que, en las últimas horas, un ladrón asaltara a una profesora en momentos en que ella daba clases a varios niños en una escuela ubicada en la vereda Moral, del municipio del Páramo.

De acuerdo con Filemón Solano, alcalde de esa población, el delincuente llegó al salón de clases a cometer el robo portando un arma de fuego, lo que generó pánico tanto en la profesora como en los estudiantes, todos ellos menores de edad.

“Eso causó bastante impacto en la profesora, tuvimos que llevarla al centro de salud para poder atenderla, porque quedó afectada de los nervios, y los niños también quedaron muy asustados”, dijo el mandatario local a medios de comunicación.

Además, Solano indicó que la Policía ya asumió el caso para dar con el paradero del delincuente. También manifestó que la comunidad se encuentra muy preocupada por hechos como el acontecido este miércoles, aunque afirmó que son casos muy aislados, pues aseguró no recordar un caso similar.

“Es una cosa que yo rechazo totalmente y exhorto a la comunidad para que estemos alerta, atentos, por si logran alguna información que permita esclarecer esta situación”, agregó el alcalde de Páramo.

Por último, el alcalde explicó que la escuela donde se presentó el asalto tiene aproximadamente 20 alumnos y hay una sola profesora que atiende a todos los grados, desde preescolar hasta quinto de primaria.

Mujer pesista enfrentó a delincuente

Los delincuentes continúan haciendo de las suyas en Bogotá. En el barrio Normandía un ladrón ingresó a un establecimiento comercial donde venden equipos para la detección de metales y, con lo que no contaba el individuo, es que la trabajadora del lugar era una mujer pesista que no dudó en enfrentarlo.

“Yo entreno, tengo fuerza. Lo atendí como a un cliente normal, él empezó a hablar por teléfono mucho tiempo, estaba muy nervioso. Hacía movimientos extraños y me percaté del asunto”, contó la comerciante en Noticias Caracol.

En las imágenes de una cámara de seguridad ubicada en el establecimiento comercial se observa que, de un momento al otro, la mujer se percató de las intenciones del delincuente y trató de correr inicialmente hacia la calle para pedir ayuda.

Inmediatamente, el ladrón salió detrás de ella y ambos empezaron a forcejear, mientras ella gritaba. De acuerdo con la mujer, luego su intención fue tratar de capturarlo mientras llegaban los vecinos del sector.

“Empecé a gritar para que los vecinos llegaran cuando empezamos el forcejeo. Yo lo empujaba, él me empujaba; yo no lo quería dejar salir hasta que llegara la ciudadanía”, agregó la mujer en el noticiero citado anteriormente.

#OjoDeLaNoche | Valiente mujer enfrentó a un ladrón, logró que lo capturaran, pero horas después lo dejaron libre https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/YlpLWmOcmt — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 15, 2022

De acuerdo con la mujer, dos delincuentes más iban a entrar al almacén, pero el plan se les fue al piso por su valiente reacción. Dijo que si todo hubiera salido como lo tenían planeado, se hubieran podido robar al menos 400 millones en mercancía.

Finalmente, el ladrón que forcejeó con la mujer fue detenido y entregado a la Policía. Sin embargo, luego fue dejado en libertad.

“Ya quedó libre porque solamente le tuvieron en cuenta el porte de armas, pero no lo que hizo, que fue la tentativa de homicidio en mi contra, el hurto, porque me robó la plata, y si yo no enfrento a ese ladrón me hubiera robado 300 o 400 millones de pesos en equipos”, añadió la mujer en Noticias Caracol.