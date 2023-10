¿Cuál es la milagrosa oración para curar una herida de infidelidad?

Cada persona libra su proceso de ‘duelo’ en forma distinta para intentar superar el episodio y perdonar, de corazón, al otro. No siempre resulta ‘sencillo’ y los tiempos varían entre un individuo y otro, algo dependiente tanto al tipo de daños, lapso de relación o el tercero en disputa.

Oración para perdonar una infidelidad

he sido lastimado (a). Mi esposo (a) me ha sido infiel y me siento con enojo, rechazo y humillación.