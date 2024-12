¡De regreso a casa!: 34 animales volvieron a la libertad en Valle del Cauca

Muchos animales no logran regresar al hábitat natural, ya que las heridas y enfermedades ocasionadas por la tenencia humana les impide sobrevivir por sí solos. Los que logran recuperarse, vuelven a la libertad en zonas naturales donde las amenazas sean lo mínimo posible.

“El cangrejo azul fue decomisado en un puesto de control en la vía que conduce de Cali a Buenaventura. Los animales silvestres no son mascotas y no deben ser transportados por las carreteras. Estas especies son producto de la entregas voluntarias, rescates o decomisos que hace la policía ambiental y la autoridad ambiental para controlar el tráfico ilegal”, dijo Juan Fernando Ospina, zootecnista de la CVC.

23 tortugas, un loro, dos guaguas, una babilla, cinco boas constrictor, un tucán rabirojo y un cangrejo azul, recuperaron su libertad y esperan no volver a caer en las garras de los traficantes.

La babilla es otra de las especies más apetecidas por los traficantes de fauna. Foto: CVC.

Según la corporación, animales como tortugas, babillas y otros reptiles pueden ser portadores de virus y bacterias como la salmonella, que pueden afectar al ser humano. “Por eso no deben ser manipuladas, convivir con personas y estar en cautiverio”.

La comunidad de Buenaventura está comprometida con la protección de las especies silvestres. Diego Peláez, administrador del hotel Maguipi, indicó que a todos los visitantes y turistas del establecimiento, les advierte sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales. “El mundo no tiene vuelta atrás, y si no empezamos desde ya a cuidar el medioambiente no vamos a tener futuro para nuestros hijos”.