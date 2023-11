El objeto que llegó a la Luna en 1969 ‘de la mano’ de un astronauta y regresó a la Tierra para quedarse

Swissinfo, el servicio internacional en línea de la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SRG), señalaba en 2019 que “a la hora de seleccionar a los primeros astronautas, la Nasa todavía no había elegido el reloj”, citando al coleccionista Grégoire Rossier.

Y según cita, el que no falló fue el Speedmaster de Omega. El medio cita a la conservadora adjunta del Museo Internacional de Relojería de La Chaux-de-Fonds, Nathalie Marielloni, para quien este hecho fue “una hazaña tecnológica”.

De ahí que en 1965 se volviera el reloj oficial, es decir, avalado, por la Nasa para los estadounidenses. “Flight Qualified By NASA For All Manned Space Missions”, dice de hecho el certificado.