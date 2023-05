El presidente Petro, Francia Márquez, Verónica Alcocer, la paz, Venezuela y la política antidrogas, los ejes de la entrevista de Jaime Bayly con SEMANA

El periodista peruano Jaime Bayly concedió una entrevista a SEMANA, en la que se refirió a varios temas de la vida política nacional y a aspectos de la política internacional, especialmente por la relación de Colombia con países como Venezuela y Estados Unidos.

El comunicador habló sin ningún tapujo, como suele hacerlo en sus programas de televisión, del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez, de la primera dama Verónica Alcocer, así como al papel de algunos expresidentes colombianos, a la ‘paz total’ y a otros temas de actualidad.

Bayly hizo un recorrido por estos temas a los que respondió sin dudar durante la entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en la que también sacó un espacio para hablar de su vida y de su actividad en el periodismo, una tribuna desde la que ha sido constante crítico de algunos regímenes de Lationamérica.

En relación con Colombia, se refirió a los primeros ocho meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro y dijo que hay varias acciones que le generan preocupación, aunque calificó al mandatario como un “hombre inteligente”.

“Creo que es un demócrata, no creo que se vaya a convertir en un dictador chavista, no creo que vaya a cerrar el Congreso, que vaya a dinamitar la democracia, que vaya a confiscar periódicos o a confiscar canales de televisión. Petro no es Chávez. No es un militar, no es Maduro, no es un gorila”, dijo.

Sin embargo, señaló que hay algunas acciones del mandatario que le preocupan: “Si de verdad es un demócrata y quiere convencernos de que cree en la democracia, no basta con ganar elecciones, también tienes que demostrarlo gobernando”.

“¿Por qué defiende en el Perú a un golpista, a un sujeto que quiso ser un dictador chavista, como Pedro Castillo? ¿Por qué ataca a la presidenta legítima? Es muy torpe la señora Boluarte, pero es la presidenta constitucional. O sea, en el Perú, el señor Petro no defiende la democracia. No. Defiende al golpista que está preso. Luego tienes Venezuela. Esto es más serio todavía”, destacó.

Petro y el periodo presidencial

El periodista fue enfático en que el presidente Petro se irá de la presidencia una vez termine su periodo constitucional en el 2026. “Se va. Estoy seguro. Porque la democracia colombiana es mucho más fuerte que los instintos autoritarios de Petro. Es decir, Colombia es una democracia robusta desde el año 57, si recuerdo bien. Colombia no ha tenido un Chávez ni un Maduro. No ha tenido un Fujimori ni un Pedro Castillo. No ha habido un Pinochet”.

“Creo que Colombia tiene unas instituciones democráticas, incluyendo la prensa libre que es fundamental. Hay unas Cortes, un Congreso que no van a sucumbir a la tentación autoritaria de Petro. Yo sí creo que él la tiene, se le nota, por su política exterior, en la que defiende a autoritarios, por el modo en que despide a sus colaboradores, por su juventud”, dijo.

Y añadió que “Él no ha sido un demócrata toda la vida. Pero yo no creo que Petro vaya a tener el poder, y ya no lo tiene ahora, lo tiene cada vez más recortado, porque sus índices de desaprobación suben. Por otra parte, quiero creer que él no es un dictadorzuelo escondido y que su sueño no es perpetuarse en el poder”.

Sin embargo, ante las declaraciones del expresidente César Gaviria en las que dijo que al mandatario le va a costar mucho dejar el poder y al temor que se pueda quedarse, Bayly señaló: “No lo podemos descartar. Creo que no va a tener suficiente poder para acometer una empresa tan innoble que requiere de unas mayorías en el Congreso, porque tendría que reformar la Constitución”.

Agregó que quisiera darle un consejo a Petro y de buena fe. “No quiero que fracase, quiero que tenga éxito. Le doy un consejo: primero, usted tiene que volver a su casa a la actividad privada, en el 2026, cumplir un mandato y respetar la Constitución. Y el segundo consejo que le doy es: no sea siempre el dueño de la verdad, sea un poco más humilde, yo lo veo muy arrogante”, concluyó.

Petro y Venezuela

Tras la cumbre con la oposición veezolana promovida por el Gobierno Petro, Bayly se declaró pesimista frente a la relación entre los dos países.

“Creo que Petro piensa que él es tan inteligente, tan astuto, que va a poder convertir a Maduro en un demócrata. Eso es imposible. Maduro es un comunista ortodoxo, educado en La Habana”, señaló.

El periodista peruano calificó al mandatario venezolano como un criminal: “Maduro practica el terrorismo de Estado. Consiste en usar las armas de la República para masacrar a quienes no piensan como tú. Lo ha hecho todo el tiempo. Pero Petro cree que ese orangután, a ese gorila salvaje, lo va a convertir en un monito dócil, amaestrado. No va a ser”.

Pero Maduro no solo fue blanco de las criticas del Bayly, también cuestionó a la oposición: “Esta oposición venezolana que negocia con Petro, ¿a quién representa? Son fantoches. Son fantasmas. Esa no es la oposición verdadera de Venezuela. La oposición verdadera de Venezuela es María Corina Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Guaidó. Comencemos por ahí”.

“A esa oposición, Petro no la dignifica. Dignifica a los colaboracionistas de Maduro. Ambos, Petro y eso colaboracionistas creen que van a convertir a Maduro en un demócrata. Que Maduro va a convocar a unas elecciones que van a ser limpias, impecables, transparentes, que Maduro va a salir en televisión a decir: ‘He perdido’. Y que va a abrazar al que le ha ganado (risas) y le va a dar la banda presidencial. ¡No seamos ingenuos! Maduro está jugando con todos ellos”, señaló.

La ‘paz total’

El comunicador también se refirió a la ‘paz total’, la propuesta del presidente Petro para que los grupos armados ilegales dejen sus acciones, a través de procesos separados. Señaló que no cree en esta estrategia.

“Si él no es capaz de inspirar paz total en su gabinete… primero que él practique la paz total en su gabinete, con sus ministros. Su gabinete es una guerra de guerrillas, y luego él dice que va a traer la paz total. La paz total no es posible en ningún país del mundo”, señaló.

Agregó que “no es posible por una razón muy sencilla. Porque el bicho humano, y he elegido decir bicho y no ser humano, es muy violento y lo ha sido toda la historia. Y lo seguirá siendo. Siempre habrá bichos humanos pistoleros, locos, crueles, psicópatas, que entran a un templo religioso, a un supermercado, a un colegio, a una universidad, a matar”.

Las estructuras criminales de las disidencias de las Farc aumentaron su presencia en Lejanías, El Castillo y Cubarral, en el Meta, y pretenden controlar el corredor del Sumapaz para llegar hasta Cundinamarca y la zona rural de Bogotá. - Foto: afp

“Eso no se va acabar. Qué paz total. Siempre habrá pistoleros y tira-tiros. Y con esa gente, y tu conoces muy bien mi opinión, yo creo que no se debe negociar nada y menos en La Habana”, indicó.

Bayly aseguró que no basta con firmar un acuerdo de paz y otorgarle curules en el Congreso de la República: “Los viejos se dan la gran vida en La Habana, no trabajan, no sé quién los mantiene, o en Venezuela, no sé de qué viven pero se dan la gran vida. Nunca tienen apuros. Los jóvenes quieren vivir de la droga del narcotráfico, les conviene ser tira-tiros”, enfatizó.

“En España, para derrotar a ETA, ¿le dieron 10 o 15 bancas en el Congreso de los Diputados a los terroristas etarras? No, y se les derrotó. La democracia tiene que saber defenderse y hacerse respetar. Tú no puedes decirles a los terroristas: ‘Bueno, firmemos una paz y ustedes van a ser senadores y diputados, y no van a ir a la cárcel, y no van a ser juzgados por sus crímenes’. A mí me parece que eso es peligrosísimo”, señaló.

Aseguró que aunque se logre un acerdo con algunas organizaciones armadas ilegales habrá otros grupos como el caso de las disidencias de las Farc. “Es Mordisco, siempre habrá alguno más. Por supuesto, porque es un negocio. Y además, la violencia está en la condición humana, la maldad, la crueldad, eso no se va, eso Petro no lo va a desterrar”, dijo.

Según Bayly, el presidente Petro "hará la paz con Petro esa parte vieja, gerontocrática, decrépita del ELN. Pero estos no mandan".

Previó que sucederá lo mismo con el ELN, que adelanta conversaciones con el Gobierno: “Hará la paz con Petro esa parte vieja, gerontocrática, decrépita del ELN. Pero estos no mandan. Eso se demostró con las Farc. Los viejitos jubilados que quieren la paz y una banca en el Congreso no tienen el control de las armas porque son los jóvenes los que están de camuflaje y con las armas”.

“Los ‘Mordiscos’ estos (en referencia a Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc). Entonces, esa paz es una mentira, es una quimera, tú firmas la paz con ocho viejitos, que tienen que ir corriendo al baño porque tienen la próstata hinchada, y que ya no representan a los que tienen las armas, pero luego siguen los llamados disidentes. Estos van a continuar. Mientras haya la plata del narcotráfico, estos van a continuar”, destacó

Exploración de petróleo

El periodista peruano también se refirió a la propuesta de no continuar con la exploración de petróleo en el país: “Si eso ocurre, si Petro se toma en serio eso de que sacar petróleo mata a la gente, le va a hacer daño a la economía colombiana y a los pobres de Colombia. Así de dogmático veo a Petro. Es muy grave ese tema, es muy grave que Petro crea que la extracción de petróleo es en sí misma mala para la humanidad”, indicó.

“Del petróleo y el gas natural vive Europa en los inviernos. Y del carbón. Cuando Petro va a China, ¿por qué no le dice a los chinos, o cuando va a Rusia, por qué no le dice a los rusos, dejen de contaminar el planeta? El país que más contamina es China. Pero cuando va a reunirse con Biden, ahí se ‘guapea’ a Biden”, señaló.

Política antidrogas

En la entrevista, Bayly también se refirió a la política antidrogas del presidente Petro, teniendo en cuenta que, de acuerdo con cifras oficiales en enero, no se erradicó ni una hectárea de coca, como se venía haciendo. Me gustaría que viniera la libertad. “En el tema de las drogas estoy mucho más cerca de Petro que de Uribe”, indicó.

En ese sentido, dijo que frente a ese tema hay “dos libertades. Vamos a decir que soy un campesino. Yo compro este pedazo de tierra, invierto mi plata, tú y yo creemos en la propiedad privada, yo quiero sembrar hoja de coca, ¿por qué? Porque es rentable, porque pagan mejor que el café, déjame, yo quiero. Te dicen: no, vas a contaminar, vas a envenenar a los jóvenes, los vas a convertir en adictos. Yo no creo en esa monserga”.

“Yo creo que si ese es tu pedazo de tierra, tú haces ahí con tu cultivo lo que tu quieras. Si quieres sembrar hoja, siembra hoja de coca. Esa es la primera libertad. No me gusta la idea de que venga una avioneta de la DEA a tirarte veneno y a destruir tu cultivo. ¿Por qué? Esa es una agresión a mi propiedad privada. Luego hay una segunda libertad que es sagrada. Que es la libertad de cada adulto de consumir, de intoxicarse, de envenenarse, de jugar con su estado de ánimo como le dé la gana. Y todos consumimos algo, todos”.

Récord histórico de cultivos de coca y aumento en el consumo de drogas en menores

VICKY DÁVILA: Colombia tiene una particularidad y es que todos estos grupos armados ilegales son narcotraficantes.

JAIME BAYLY: Viven de eso.

VICKY DÁVILA: Y a costillas del adicto terminan nutriéndose con muchos millones de dólares para la violencia y para tener mejores armas. Por eso, decir que todos hagan lo que quieran es complicado. Al final, los dueños del negocio duro son los narcos y los grupos armados que nos tienen en jaque.

JAIME BAYLY: Vamos a imaginar este mundo posible, a ver si te convenzo. El Gobierno colombiano no criminaliza ni la siembra de la hoja de coca ni el procesamiento de la hoja de coca ni la venta y distribución libre de gramos de cocaína en farmacias.

“El paso siguiente es: El Gobierno colombiano estimula a las grandes empresas farmaceúticas del mundo, Pfizer, Bayer y otras, a ocuparse de eso mismo. A sembrar la marihuana o la hoja de coca, a procesarlas, a refinarlas, y a venderlas con un absoluto grado de pureza y de control de calidad. De tal manera que el consumidor dependiente o adicto va una farmacia y compra marihuana o compra cocaína, sin que ellas estén contaminadas. Tú sabes que los narcotraficantes las super contaminan, a riesgo de la salud de los consumidores”, añadió

Y agregó que “en ese momento se acaba el narcotráfico y en ese momento se acaba por tanto la financiación del narcotráfico a los grupos terroristas. Tú me dirás: ¿todos los colombianos irán corriendo a las farmacias a comprar marihuana y cocaína? Y yo te digo: no. Estoy convencido de que no.

- Verónica Alcocer, ¿candidata presidencial?

Ante la posibilidad de que desde el Pacto Histórico se promueva una candidatura de la primera dama, Verónica Alcocer a la presidente de la República para suceder a Petro, Bayly calificó esa posibilidad como una improvisación.

“¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuál es su ejecutoria? ¿Qué cargos públicos ha ocupado? Uno no se puede postular a la Presidencia como quien se postula a un concurso de Miss Simpatía. para llegar a la Presidencia, uno tiene que demostrar unas capacidades como gobernador, alcalde, senador, hacer una carrera, tener unas cartas. ¿Qué ha hecho la señora? Yo no sé. ¿Está preparada?”, sostuvo.

Añadió que “lo veo con alarma, con preocupación, espero que no caigan en esa trampa de la vanidad, sería un error histórico muy grave”.

Bayly recordó el caso de Perú: Ollanta Humala quería que Nadine Heredia, su esposa, hiciera esta operación que hizo Kirchner con éxito con Cristina. “Pero Cristina sí era una política de toda la vida. En el caso de la señora Verónica, como en el caso de la señora Boluarte en el Perú, es la pura improvisación

- Francia Márquez y el helicóptero

El comunicador también se refirió a la vicepresicenta, Francia Márquez, especialmente frente al escándalo que se encendió en el país por el uso de un helicóptero para llegar hasta la lujosa vivienda en la que reside en el exclusivo sector de Dapa, en Cali.

“Que se baje del helicóptero, por supuesto. La vida de todo político y no solo en Colombia está en riesgo. Si uno tiene miedo, entonces no entres en política. Si vas a entrar en política, para desplazarte en autos blindados y en helicóptero, y en aviones privados, entonces no entres en política”, sostuvo.

Agregó que “el político, cuando está en el poder, cuando es un servidor, cuando vive de los dineros públicos, tiene que dar ejemplo de humildad y de austeridad. La arrogancia de la señora Francia Márquez, diciendo ‘de malas’, no, no señora. Lo mismo diría si fuera alguien de derecha”, anotó Bayly.

“Yo a los políticos que más he admirado, por ejemplo los uruguayos, Sanguinetti, Lacalle, Tabaré Vásquez, ¿crees que se movían en helicóptero? Ni siquiera tenían avión presidencial. Iban caminando a la cafetería, cerca del palacio de Gobierno, a almorzar como uno más”, destacó.

- Francia Márquez y el sistema de salud de Cuba

Al defender la reforma a la salud, promovida por el Gobierno Petro, la vicepresidenta Francia Márquez destacó el modelo cubano. Sobre este particular el periodista peruano dijo que recibió esas declaraciones “con espanto, estupor. ¿Cómo puede ser que Petro, presidente de Colombia, Francia Márquez, vicepresidenta, y algunas ministras o ministros o asesores presidenciales para la paz vayan a La Habana como si fueran a Disneylandia? Van como si fuera un parque temático”

“A admirar a Raúl Castro, van a la tumba de Fidel, ven a Díaz-Canel como si fuera el Pato Donald o Mickey Mouse. Les parece que es el paraíso. Disneylandia. ¡Qué ignorancia, qué insensibilidad, qué traición a los millones de cubanos que han sufrido durante décadas!”, señaló.

Añadió que “es demasiada ignorancia histórica que, cuando a Francia Márquez le preguntan, fuiste tú, si Cuba era una democracia o una dictadura, y ella dice: ‘No, no es así, en Cuba hay una democracia mejor (que la de Colombia)’.

Precisamente, durante una entrevista con SEMANA, la vicepresidenta dijo que en Colombia había una dictadura a lo que Bayly comento: “¿Una dictadura? La han elegido a ella. ¿Cómo va a decir ella que este es un país racista, si la han elegido como vicepresidenta? ¿No es una prueba de que este no es un país racista? ¿Cómo va a decir que aquí hay una dictadura o que hay una democracia imperfecta, minusválida, comparada con la cubana? Es demasiada ignorancia. Colombia no merece eso”.

- El expresidente Juan Manuel Santos

Bayly se refirió a temas de la actualidad políutica de Colombia y se refirió a varios dirigentes como el caso del expresidente Juan Manuel Santos.

“Es un travesti de la política. Esa es mi opinión. Es un señor que nos hizo creer que era uribista, se vestía como uribista, en esa época era macho, se vestía como un macho uribista, Operación Jaque, me bombardeas a Reyes en Ecuador, me liberas a Ingrid Betancourt, ese era Juan Manuel, el macho uribista. Una vez en el poder, se ha travestido. Es un tránsfuga. Él es lo que en Argentina llaman un paqueque. O un chaquetero, en España”, dijo.

Añadió que “de pronto ya no es uribista. ¿Qué cosa es? Está más cerca de Petro, de la izquierda, de las Farc, de la dictadura cubana, está encantado de congraciarse con Raúl Castro, Chávez es su mejor amigo. Entonces, para mí es un travesti de la política. Yo no tengo ningún respeto por Juan Manuel Santos porque respeto a las personas que tienen valores y convicciones y que son leales a sus amigos y a sus enemigos. Santos es un paqueque”.

- El expresidente Álvaro Uribe

El periodista y presentador también habño sobre el expresidente Álvaro Uribe de quien destacó algunas de sus acciones de su administración: “Uribe fue un buen presidente, en mi opinión, hechas las sumas y las restas. Yo no digo que fue perfecto, virtuoso, no hay político perfecto. ¿Colombia en el 2010 estaba mejor que en el 2002? Yo digo que sí, en cuanto a paz interna, economía, política exterior”, destacó.

Reconoció que, sin embargo, hay algo que lo distancia con el exmandatario: “El problema con Uribe, sus hijos y yo es que, cuando estamos juntos, hay una tensión. ¿Por qué? Porque todos ellos son muy creyentes. En cada cuarto de la casa, en Rionegro, hay una Virgen que me mira y que me critica. Y yo soy agnóstico, no creo en nada de eso”.

¿Usted le ha dicho eso a Uribe?

JAIME BAYLY: A Uribe no, pero a los hijos.

VICKY DÁVILA: ¿Y los hijos qué le dicen?

JAIME BAYLY: Se escandalizan, me ven como el diablo mismo. Se ha metido el diablo a Rionegro. Entonces, nos queremos, pero es mejor a la distancia. Yo soy muy concupiscente, muy pecaminoso.