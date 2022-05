Elecciones en Colombia: ¿qué pasa si no se inscribió la cédula?

El pasado 29 de marzo venció el plazo para que los colombianos pudieran inscribir su cédula para votar en la primera y segunda vuelta presidencial que se realizarán en el país el 29 de mayo y, de ser necesario, el 19 de junio (si ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de los votos depositados).

De acuerdo con la ley, en este proceso podían participar los colombianos que cambiaron su lugar de domicilio o residencia, quienes nunca hayan votado o su cédula haya sido expedida antes de 1988.

Los jóvenes que recibieron su cédula digital ingresaron automáticamente al censo electoral y solo requerían inscribir su cédula si cambian su domicilio o residencia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que si una persona no inscribió su cédula y no se encontraba registrado en ningún puesto de votación, no podrá efectuar su derecho al voto en los comicios.

Sin embargo, advirtió que los ciudadanos que no culminaron el proceso de inscripción para cambio de puesto de votación, podrán acceder a la página web de Info Votantes, buscar la sección Lugar de votación y consultar si su documento se encuentra inscrito en el puesto en el que anteriormente estaba registrado.

Igual situación se presenta para las personas que cambiaron el registro de su cédula a un municipio o departamento diferente, deberán consultar su lugar de votación.

Si una persona vota en un puesto distinto al que le corresponde, incurre en el delito de trashumancia electoral, que es castigado por el código penal.

La entidad reiteró que si una persona no se encuentra inscrito no hace parte del censo electoral, por lo que no podrá sufragar así presente su documento en algún puesto de votación.

“Esto aplica para todas aquellas personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral”, insistió.

Igualmente, reiteró que aquellas personas que hayan cambiado su puesto de votación para las pasadas elecciones de Congreso de la República, no debían inscribir nuevamente su cédula para las elecciones presidenciales; solo deberán hacerlo si desean actualizar nuevamente su puesto de votación.

“Las personas que cambien su puesto de votación para las elecciones presidenciales pueden consultar su nuevo puesto, ingresando a https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/”, agregaron desde la Registraduría.

Avanzan simulacros de las elecciones de presidente y vicepresidente de 2022

En el marco del Plan de Garantías Electorales 2022, la entidad señaló que avanza en la realización de los simulacros de los procesos de procesamiento de datos electorales (preconteo), escrutinios auxiliares o zonales, municipales, distritales y departamentales y digitalización del E-14, así como la prueba de funcionalidad en consulados.

El cronograma se inició el pasado 5 y 6 de mayo con la prueba de funcionalidad en los diferentes consulados colombianos en el mundo, como parte de la preparación para la primera vuelta presidencial del 29 de mayo.

Otras fechas importantes:

Simulacro de preconteo: 14 de mayo 2022

Simulacro de digitalización E-14: 18 de mayo de 2022

Simulacros de escrutinio: 20 y 21 de mayo de 2022

La Registraduría señaló que se extendió una invitación a estos simulacros a las misiones de observación electoral internacional, entes de control y auditores de partidos y campañas políticas que participarán en la contienda electoral.

El titular de ese despacho, Alexander Vega Rocha, reiteró que todos los partidos políticos podrán tener auditores en todos los softwares, tanto en el de jurados de votación como en el de escrutinio, con el fin de visualizar el avance del procesamiento de datos electorales, descargar las actas E-14 de claveros y archivos MMV de los resultados de los escrutinios y acceder a los archivos de mesa a mesa con la votación de preconteo y boletines informativos.

Así mismo, señaló que con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del preconteo y otorgar mayores garantías, se realizará una serie de cambios en el protocolo establecido para este componente.

Sostuvo que se realizará doble reporte, es decir, se aplicará la técnica del eco de transmisión, que consiste en que el transmisor dicta los datos y el receptor repite la información, para verificar que sea correcta.

En caso de que no coincidan los datos, el transmisor debe repetir el resultado al receptor. El transmisor de cada mesa será el encargado de dictar la votación obtenida por cada uno de los candidatos, así alguno de ellos no haya obtenido ningún voto.