Los planes para conservar la Amazonía son prioridad para el gobierno del presidente Iván Duque. En el marco del Foro Económico Mundial, el Primer Mandatario lanzó una estrategia llamada Biodiverciudades, la cual apunta a que las ciudades de distintos países que se encuentran ubicadas en esta área o en zonas cercanas se dediquen a proteger la biodiversidad y el medioambiente.

El objetivo es que estas poblaciones establezcan y gestionen programas e iniciativas que de forma integral ayuden a proteger el medio ambiente y de esta forma enfrentar los retos que se presentan en materia social y ambiental. Su objetivo es garantizar la conectividad entre lo urbano y rural, con el fin de conservar el patrimonio natural e involucrar a la ciudadanía en la protección del ecosistema y el desarrollo sostenible.

Según información dada a conocer por la Presidencia de la República, una biodiverciudad es aquella que gestiona integralmente la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, como eje e instrumento esencial de su desarrollo socioeconómico.

Durante su participación en el panel Asegurar un futuro sostenible para la Amazonía, en la sesión plenaria del encuentro que se realiza en Davos, Suiza, Duque hizo la propuesta dirigida a la protección de este ecosistema, denominado el "pulmón del mundo".

“Queremos lanzar una estrategia que se llamará Biodiverciudades, es decir, aquellas ciudades de distintos países que se encuentran en la Amazonía o en zonas cercanas. Esas ciudades tienen que vivir protegiendo la biodiversidad y el medioambiente para asegurar una economía circular, y podemos acoger el concepto de ‘Producir conservando y conservar produciendo”, dijo.

Duque manifestó, igualmente, que en la región de la Amazonía, en la que tienen participación ocho países (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela), habitan 34 millones de personas, que pueden contribuir a la protección del medio ambiente.

“Hay 34 millones de personas que viven en la Amazonía, y este es el tamaño de muchos países en el mundo. Necesitamos que esas sociedades estén en capacidad de preservarse, mirar hacia el futuro, coprotegiendo el medioambiente, protegiendo los ecosistemas y la biodiversidad”, resaltó.

La estrategia de biodiverciudades se suma a otras iniciativas puestas en marcha recientemente con el fin de lograr resultados en materia de protección de este ecosistema, importante no solo para los países que tienen territorio en el mismo, sino para el mundo, en general.

Pacto de Leticia

En septiembre del año pasado, se firmó el Pacto de Leticia, liderado por representantes de Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, el cual contiene 16 compromisos construidos para enfrentar la situación de pérdida de bosque en la Amazonía.

“También tenemos ciudades de América Latina que están cerca de los Parques Naturales, que son áreas muy sensibles, y necesitamos que la sociedad, como un todo, esté en capacidad de proteger esas zonas. Todo esto está contenido en el Pacto de Leticia, y yo estoy muy optimista por todos los países que lo han firmado, y creo que esto es muy importante para la política ambiental de América Latina”, aseveró.

En ese sentido, el Jefe de Estado añadió que “lo que me gusta del Pacto de Leticia es que, por primera vez, en muchos años, decidimos llevar los compromisos con la Amazonía a nivel presidencial. Nosotros tenemos que proteger la Amazonía porque es nuestra y, también, porque es importante para el mundo, y en particular por los retos que enfrentamos frente al cambio climático”.

Alrededor de 96 millones de dólares, provenientes de Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), serán invertidos para la financiación deesta iniciativa que apunta a cuidar el patrimonio amazónico y propender para que la comunidad internacional sea consciente de la necesidad de conservarlo.

El presidente Duque ha insisitido en la necesidad de proteger esta riqueza natural, protegerla, cuidarla, conservarla de la mano de las comunidades ancestrales (se estima que hay 400), pues se trata de un ecosistema que tiene más del 50 por ciento de los bosques tropicales del mundo y la cuarta parte de las especies del planeta, además, que en la región se produce el 20 por ciento del agua dulce.

Sin embargo, estos ecosistemas y biodiversidad se han afectado gravemente como consecuencia, principalmente, de la deforestación, que además de talar y acabar con los bosques ha generado incendios, que el año pasado le pasaron una costosa cuenta de cobro especialmente a la Amazonía brasileña.

En este país suramericano, este flagelo aumentó 83,9 por ciento entre enero y noviembre del año pasado, para un total de 8.974 kilómetros cuadrados deforestados. Pero el caso de Colombia no es muy diferente. En territorio nacional, esta región perdió en 2018 más de 138.000 hectáreas de bosque, es decir 70 por ciento de la deforestación total del país. Sin embargo, su hecatombe está concentrada en una zona en particular: el arco noroccidental amazónico.

Según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), esta área, una de las más biodiversas a nivel mundial ubicada en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, tiene las tasas más altas de deforestación de la Amazonia colombiana y del país: entre abril de 2018 y marzo de 2019, perdió 98.842 hectáreas de bosque.

Lo datos no son nada halagadores, por ello todo lo que se haga en pro de conservar estos ecosistemas será bienvenido; no obstante, para los expertos lo importante es que los permanentes anuncios en torno a la protección de esta área, no deben quedarse solo en los documentos, sino que tienen que ejecutarse si en realidad se quieren obtener resultados.