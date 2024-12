Ninguna de las 20 metas de conservación de la biodiversidad para 2020 se logrará

De acuerdo con las investigaciones, en 13 elementos, no se avanzó y en algunos de ellos hasta se registró un retroceso en la búsqeuda de la meta. El informe concluye que, en general, de los 20 objetivos, seis (9, 11, 16, 17, 19 y 20) se lograron parcialmente dentro del plazo establecido de una década que culmina este año.

Pero a la vez, la ONU constata amenazas sobre estos logros, como el hecho de que la tendencia se haya revertido recientemente en la Amazonía brasileña en términos de deforestación y de que la protección en algunas zonas todavía no se haya hecho efectiva.

Frente a las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica establecidas en 2010 y que son el marco de acción que debe ser aplicado por todos los países con el fin de salvar a la diversidad biológica y de mejorar los beneficios que de ella obtienen las personas, un análisis basado en los sextos informes nacionales al CDB y los últimos hallazgos científicos , se evidencia que solo se han logrado siete de los 60 elementos que conforman las 20 metas y se muestra progreso en otros 38, lo que indica que dichos objetivos no se alcanzarán.

Biodiversidad en Parque Nacional Amacayacu. Foto: Angélica Martínez/Parques Nacionales Naturales

Por su parte, la meta 17 tiene que ver con que para 2015, cada parte hubiera elaborado y adoptado una política definida para poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacional en materia de diversidad biológica de forma eficaz y participativa; el 19 apunta a que en 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y su funcionamiento; y finalmente, la meta 20 está relacionada con que a más tardar este año se de una movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica.

El análisis considera como logradas parcialmente aquellas metas en las que se ha cumplido al menos un elemento. Por ejemplo, se cumplieron los elementos de la meta 11 sobre las proporciones de tierras y mares que debían ser protegidos, pero no los elementos relacionados con la calidad de las áreas protegidas. De igual forma, para la meta 19, el conocimiento sobre la biodiversidad ha mejorado, pero no se ha compartido ni aplicado ampliamente. En el caso la meta 20, la asistencia oficial para el desarrollo se duplicó, pero los recursos no aumentaron en todas las fuentes.

Pérdida de ecosistemas, sin precedentes

“Este informe emblemático demuestra que la humanidad se encuentra en una encrucijada con respecto al legado que desea dejar a las generaciones futuras”, dijo Mrema, quien aseguró que si bien están sucediendo muchas cosas buenas en todo el mundo y es necesario celebrarlas, también es cierto que la tasa de pérdida de biodiversidad no tiene precedentes en la historia de la humanidad y las presiones se están intensificando.

Manifestó que los sistemas vivos de la Tierra en su conjunto están comprometidos y cuanto más la humanidad explota la naturaleza en formas insostenibles, más socava su propio bienestar, seguridad y prosperidad.