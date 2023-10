Poderosa oración para pedir por la elección de un buen gobernante

Oración para pedir por la elección de un buen gobernante

Señor, danos un Gobernante que te obedezca y que te sea fiel en todo momento, como Moisés. Que genere leyes que permitan que se establezca tu Reino, un Reino de justicia y de paz. Que tenga una fe tan grande como para hacer que se abran no sólo los mares, sino los corazones; que pueda hacer brotar de la roca de la injusticia el agua viva de la caridad, de manera que no falte nada a nadie, así, los que poco tienen no les faltará y los que mucho tienen no les sobrará.