“Usted no nos representa”: la dura crítica de Juan Diego Alvira al hincha que agredió al futbolista Daniel Cataño

El presentador tolimense Juan Diego Alvira entró en la polémica del día por la agresión al volante de Millonarios, Daniel Cataño, por parte de un hincha que invadió la cancha justo antes de que empezara el partido contra el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. El periodista explicó las razones por las cuales los seguidores del vinotinto y oro tienen sus reservas contra el jugador, pero recordó que la violencia no es el camino.

En su última videocolumna, Juan Diego Alvira contó que el penal que cobró Daniel Cataño vistiendo la camiseta del Tolima, en plena final contra Atlético Nacional a mediados del año pasado, ha sido un episodio inolvidable para los hinchas del equipo de Ibagué, pues muchos consideraron que lo cobró con displicencia, y además terminó expulsado por una patada contra el arquero.

Juan Diego Alvira en el estadio El Campín. - Foto: Nicolas Linares

“A mí también me dolió cuando Cataño botó el penalti frente a Nacional, en aquella final de mitad de año 2022 y que perdió nuestro equipo. Los rumores dicen que Cataño pateó el penal de mala gana para que lo tapara el arquero. No me consta, pero la desidia que mostró en esa jugada me desencantó”, dijo el comunicador, que a reglón seguido, aclaró que nada justifica la violencia.

“No por eso podemos celebrar que lo insulten, que le peguen, aplaudir al agresor ni mucho menos graduarlo de héroe. No señor, todo lo contrario. Al ‘peleón’ que se metió al césped le digo, usted no nos representa ni como tolimenses ni como hinchas del Deportes Tolima”, sentenció el comunicador, a pesar de que el agresor terminó grabando un video en el que pide disculpas por lo que hizo y argumentó que se dejó llevar por las emociones.

🚨 “Me dejé llevar por las emociones “: hincha del Tolima se disculpó por atacar a Daniel Cataño; quiso que el partido se jugara. https://t.co/26BvbIE4pm — Revista Semana (@RevistaSemana) February 13, 2023

Juan Diego Alvira también recordó que Colombia es uno de los países más violentos del mundo y está en los primeros lugares en el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes en América Latina y por eso considera que el fútbol no debería convertirse en un nuevo escenario de confrontación, tal y como está ocurriendo con la política.

Juan Diego Alvira en el estadio El Campín. - Foto: Nicolas Linares

“Según la ONG Insight Crime, Colombia es el tercer país más violento de América latina y del Caribe después de Venezuela y Honduras. Dos de cada diez muertos son por hechos de intolerancia y llevamos en este país matándonos mucho tiempo”, enfatizó.

Para Juan Diego Alvira, que es seguidor de toda la vida del Deportes Tolima, tanto el hincha, como el jugador de Millonarios Daniel Cataño deberían ser sancionados, pues el futbolista terminó respondiendo violentamente a la agresión y se expone a una millonaria multa y a varias fechas de sanción.

Daniel Cataño, Millonarios. - Foto: Captura de pantalla: Jp Soto

En la columna, el presentador también le envió un mensaje al presidente del Deportes Tolima, César Camargo, que ha sido duramente criticado en las últimas horas por haber cuestionado la decisión de Millonarios de retirarse del estadio y no jugar el partido para dejar un antecedente de rechazo a la violencia.

“Al presidente del Deportes Tolima, César Camargo, solo le digo que su papá, don Gabriel, nos dejó un gran legado: tres estrellas y el corazón palpitando de orgullo ‘pijao’. Protéjalo, cuídelo, hágalo crecer más. Si nos toca tragarnos este sapo, que nos sancionen, que después nos desquitaremos con buen fútbol y goles”.

El periodista considera que el fútbol debe seguir siendo una fiesta y no un motivo para agredir a aquella persona que siga una camiseta diferente, y destacó el muy buen presente que está teniendo el vinotinto y oro, al punto que la gente está volviendo al estadio para acompañar al equipo.

“El fútbol es una fiesta y como tal se disfruta en familia. Con niños en las tribunas, el Murillo Toro tuvo una gran asistencia, pese a que siempre se critica que la gente no va al estadio. Eso es porque el equipo se ha vuelto grande y cada vez nos enorgullece más y más”.

Juan Diego Alvira en el estadio El Campín. - Foto: Nicolas Linares

Hasta el momento la Dimayor no se ha pronunciado con respecto al episodio ni ha dictaminado las sanciones. La expectativa recae sobre la sanción que tendrá el Tolima, la sanción que podría recibir Millonarios por no jugar el partido, la sanción que podría tener Daniel Cataño por responder la agresión y, por supuesto, la sanción que recibirá el hincha agresor.