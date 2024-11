Audifarma: una empresa que juega con la salud de los colombianos

Audifarma el año pasado declaró ventas por un valor superior a los 2 billones de pesos, constituyéndose de lejos como la líder del sector farmacéutico en el país. En el último año sus ganancias se incrementaron un 20% con relación al ejercicio anterior. Sin embargo, sus instalaciones en las regiones son mayoritariamente paupérrimas, no cuentan con el personal suficiente, el que no solamente no sabe de atención al cliente, sino que no da abasto.