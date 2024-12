En un informe de Amitai, una organización dedicada a programas de integridad, ética y cumplimiento para las empresas, su director Fernando Sientes resaltaba que “la transformación cultural ética es un proceso que inicia con la conciencia de que algo está mal, nadie pueda cambiar algo que no percibe como malo, o no está consciente de que está presente en su conducta”. De allí se puede comprender cómo y hasta dónde la polarización política del país, el todo vale o el fin justifica los medios, tiene por victimas predilectas la integridad y la ética que deberían ejemplarizar los líderes y dirigentes. Igual ocurre con la lucha de clases, la inequidad, la desinstitucionalización del Estado etc.

Para aquellas empresas que han implementado las pruebas éticas, las complejidades de contratar el adecuado recurso humano saltan a la vista y revelan el terrible trasfondo de la crisis moral que tanto alentaba a Luis Carlos Galán a denunciarla. El abrumador y altísimo porcentaje de candidatos que no logran pasar las pruebas revela que existe aceptación del fraude, se justifica la deshonestidad, no se considera que el robo afecte la credibilidad, se hace justificación de la violencia, actuar de un modo no se explica por las convicciones sino según la necesidad y la oportunidad, no se rechaza el soborno, está bien apropiarse de lo público, se excusa la deslealtad, se permite el acoso, se disculpa la mentira, está bien el amiguismo por encima de la meritocracia y se aprueba usar todas la forma de lucha si de imponer, forzar, o lograr primar intereses propios sobre los colectivos se trata. Primero el interés de la persona, después si acaso el de la empresa o demás partes interesadas en ella.

Se trata de quienes públicamente se valen del “usted no sabe quién soy yo” y de quienes ejercitan constantemente dentro de su mente sus vanidades, sus privilegios, sus conveniencias, sus intereses, sus derechos y silencian en ella sus deberes, sus obligaciones, sus limitaciones y sus errores.