Asimismo, la caída del PIB de Corea, Noruega e Irlanda no será tan dramática como la de Venezuela, Perú y Ecuador, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para América Latina, el año pasado fue casi cinco veces más profunda que para los países emergentes de Asia y sus proyecciones de crecimiento para 2021 son dos veces inferiores.

Durante más de 40 años, estos países asiáticos habían experimentado “importantes desviaciones del consenso convencional”, según Dani Rodrik. Es decir, no hicieron caso de las recetas del FMI o el Banco Mundial, y no se dejaron chantajear por las tres grandes firmas calificadoras de riesgo. Pero, sobre todo, no pusieron en práctica lo que les recomendaron, sino lo que ya habían implementado las principales potencias económicas, comenzando por diseñar y promover una política industrial.