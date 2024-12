De hecho, esta dejó de ser una percepción meramente empírica. Los resultados del estudio Animal Spirits in the Beautiful Game. Testing social pressure in professional football during the COVID-19 lockdown, de Carlos Cueva, un profesor de Economía de la Universidad de Alicante que analizó 41 ligas profesionales de 30 países, le permiten afirmar al autor que antes de la pandemia los equipos locales ganaban el 47% de las veces, los visitantes el 28% y se empataba en el 25% de los encuentros deportivos. En tanto, al jugar “a puerta cerrada”, sin espectadores, los locales ganaron el 40%, los visitantes el 32% y se empataba en un 28% de las ocasiones.