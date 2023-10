El alimento vegetal que ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre

¿Qué vegetal ayuda a regular la glucosa en sangre?

Frente a los beneficios de las espinacas, un estudio denominado Effect of Spinach, a High Dietary Nitrate Source, on Arterial Stiffness and Related Hemodynamic Measures: A Randomized, Controlled Trial in Healthy Adults, publicado por Clinical Nutrition Research, señala que las espinacas tiene un efecto cardioprotector que ayuda que mejoran los niveles de presión arterial, un factor que también puede afectar los niveles de glucosa en sangre.