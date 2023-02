Titanic regresa a salas de cine 25 años después: SEMANA habló con James Cameron

A partir del 9 de febrero de este año, los colombianos podrán conocer las fechas para asistir a la proyección en salas de cine de una de las películas más populares en el mundo: Titanic.

Luego de su estreno, en 1997, este 2023 la producción de James Cameron cumple más de dos décadas y regresa para revivir la historia de amor entre Jack y Rose que se hundió en medio del mar.

En la rueda de prensa sobre el aniversario 25 de esta película icónica, en la que SEMANA estuvo presente, Cameron habló sobre lo que significa este reestreno en las salas de cine, donde las personas podrán disfrutar de la icónica y fatídica historia de amor.

“Hablemos de 25 años después. Hay una fábrica de nostalgia para mucha gente. Recuerdan dónde estaban, cuando la vieron en el cine, dónde estaban en sus vidas y sus relaciones o si eran, ya sabes, niños de nueve años o si ya eran adultos o todas esas cosas”, apuntó el director.

James Cameron y el productor Jon Landau en rueda de prensa por el aniversario 25 de su película Titanic. - Foto: Captura de pantalla tomada de rueda de prensa

Titanic es una producción que millones de personas han podido ver en televisión en todo este tiempo. Por eso, una de las preguntas que se hacen los espectadores es por qué ver la película nuevamente, así sea en otro formato.

Sobre esto, Cameron explicó que ir a cine implica una experiencia diferente. Un factor que —pese a que los televisores de la actualidad y su sistema de sonido son buenos— no pueden reemplazar. La experiencia teatral es algo que los grandes equipos, la digitalización y las cuatro paredes de una casa, no pueden brindarles a los amantes del cine, asegura el director.

“Te diré una cosa que es fundamentalmente diferente sobre ir a un cine: Tomas una decisión. Te levantas, te metes en tu coche, conduces a través de la ciudad, pagas un montón de dinero por el parqueadero, pagas un montón de dinero por las entradas y las palomitas, te sientas y pasas tres horas y 15 minutos en un viaje. No puedes ponerlo en pausa, no puedes decidir reproducirlo dos o tres noches seguidas porque es más conveniente para tu horario. No puedes hacer varias cosas a la vez, ir a hacer la cena para los niños, ir a pedir una pizza, coger una cerveza de la nevera, lo que sea, no puedes pausar esa maldita cosa. Eso es”, agregó Cameron.

Titanic tiene una característica en común con Avatar, el camino del agua, otra película de Cameron que está en cines en estos momentos: dura más de dos horas. Esto es un elemento importante que les brinda una experiencia a las personas, pues estando en el cine, la comodidad es mayor.

“En el cine vas en un viaje y esa emoción está empezando a acumularse en ti y sientes que una gran sala de cine en realidad ayuda con eso. Al final, esa experiencia de tres horas sentado es demoledora de una manera que no va a ser en casa. Y la gente sabe que no estoy diciendo nada que no sepa ya, sabe que hay algo especial y también es una especie de rito formal que hacemos en nuestra sociedad”.

James Cameron ha estado detrás de otras taquilleras películas como Avatar.

Otro de los aspectos importantes que resaltó Cameron para acudir al cine y ver nuevamente este clásico es que la experiencia teatral incluye la acción de poder compartir con amigos, con toda la familia, ya que en casa es difícil cuando cada persona tiene su celular o su televisor en su propia habitación. Una sala de cine, según Cameron, “se convierte en un momento sagrado para compartir”.

Titanic es la tercera película de mayor recaudación bruta en el mundo. Asimismo, obtuvo el récord de 11 Premios Óscar:

Mejor película.

Mejor director.

Mejor fotografía.

Mejor montaje.

Mejor dirección de arte-decorado de set.

Mejor diseño de vestuario.

Mejor banda sonora dramática original.

Mejor canción original.

Mejor sonido.

Mejor edición de efectos de sonido.

Mejores efectos visuales.

Esta película es reconocida además por las actuaciones de Leonardo Di Caprio, como Jack, y Kate Winslet, como Rose. Su historia de amor cautivó a millones personas en el mundo.