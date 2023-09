¿Doña Florinda demandará a Warner Bros. por la aparición de El Chapulín Colorado en Blue Beetle?

“Me parece muy bonito y emotivo el homenaje que le hicieron al personaje en una película de esa magnitud pero antes para eso existen las leyes ya que fue ‘uso sin licencia de la imagen’ si me hubieran preguntado antes y me ofrecen un contrato para la aprobación de la imagen yo con gusto aceptaría, pero yo nunca recibí ninguna llamada, un correo o nada por el estilo”, fue el falso mensaje que se viralizó en redes sociales y que muchos dieron por cierto, pese a que no existía ningún comunicado o alguna declaración que permitiera corroborar esta supuesta declaración.