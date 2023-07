La Monja 2: tráiler revela lo que será la secuela de terror más esperada

Regresa a las salas de cine una de las películas más esperadas por los amantes al terror: La Monja 2, contará con las interpretaciones de Storm Reid, Katelyn Rose Downey y Anna Popplewell.

La secuela dará inicio en Francia, en el año 1956, con un sacerdote que es asesinado y a ello se le suma un mal que se está extendiendo.

La secuela del gran éxito mundial sigue a la Hermana Irene cuando una vez más se encuentra cara a cara con Valak, la monja demonio.

El mal más grande en el universo de el Conjuro regresa el 7 de septiembre 2023. #LaMonja2 https://t.co/pPSahyqgvf pic.twitter.com/WxdlmijQa8 — WB Pictures Latam (@WBPicturesLatam) July 6, 2023

Según Warner Bros, universo “El Conjuro” es la franquicia de terror más taquillera de la historia con más de $2 mil millones en todo el mundo.

A nivel mundial, cuatro de los títulos del Universo “El Conjuro” han ganado más de $300 millones en todo el mundo cada uno (“La Monja”, $366 millones; “El Conjuro 2″, $322 millones; “El Conjuro”, $320 millones; “Annabelle: Creación”, $307 millones), y los siete han recaudado cada uno más de $200 millones.

“La Monja” es la película con mayores ingresos de la franquicia, con más de $366 millones de dólares en todo el mundo.

La Monja 2, está programada para estrenarse en Latinoamérica a partir del 7 de septiembre de 2023.

-Elenco-

Warner Bros, informa que, Taissa Farmiga (“La Monja”, “The Gilded Age”) regresa como la hermana Irene, junto con Jonas Bloquet (“Tirailleurs”, “La Monja”), Storm Reid (“The Last of Us”, “The Suicide Squad”) , Anna Popplewell (“Fairytale”, trilogía “The Chronicles of Narnia”) y Bonnie Aarons (repitiendo su papel de “La Monja”), rodeada de un elenco de talentos internacionales.

Michael Chaves fue el encargado de dirigir, a partir de un guión de Ian Goldberg y Richard Naing (“Eli”, “The Autopsy of Jane Doe”) y Akela Cooper (“M3GAN”, “Malignant” ), con una historia de Cooper, basada en personajes creados por James Wan y Gary Dauberman.

-La Monja, 2018-

Cinco años han pasado desde su estreno, en aquella primera parte el cineasta James Wan, director de las exitosas películas de terror “El Conjuro” y “El Conjuro 2″, explora con “La Monja” otro rincón oscuro de ese mismo universo.

La fiesta de terror la dirige Corin Hardy (“Los Hijos del Diablo”), la producen Wan y Peter Safran, quienes han producido todas las películas de “El Conjuro”.

Cuando una joven monja se suicida en un aislado monasterio en Rumania, el Vaticano manda a un sacerdote perseguido por su pasado y a una novicia a punto de tomar sus votos para investigar el caso. Juntos descubren el impío secreto de la orden.

No solamente arriesgan sus vidas sino también su fe y sus almas cuando enfrentan una fuerza malévola en forma de la misma monja demoníaca que ya había aterrorizado al público en “El Conjuro 2″. El monasterio se convierte en un horrendo campo de batalla entre los vivos y los condenados.

“La Monja” fue protagonizada por el nominado al Oscar Demian Bichir (“Una vida mejor”) como el Padre Burke, Taissa Farmiga (“American Horror Story”) como la Hermana Irene, Jonas Bloquet (“Elle”) como el residente local Frenchie, Charlotte Hope (“Juego de Tronos”) como la Hermana de monasterio Victoria, Ingrid Bisu (“Toni Erdmann”) como la Hermana Oana, y Bonnie Aarons quien retoma su rol de “El Conjuro 2″ como principal personaje de la película.

El estreno mundial de “La Monja” en ese entonces fue previsto para el 6 de septiembre de 2018.

Algunos comentarios luego de ser publicado este tráiler son:

‘‘Que majestuosidad de escena, siempre es bueno ver de vuelta a un icono del horror moderno como Valak’', señalan en Youtube.

‘‘De momento tiene mejor pinta que la 1, pero aun así hay que seguir apoyando el cine de terror’', señala otro internauta.