Florinda Meza niega que vaya a demandar a Shakira, ¿qué fue lo que pasó?

En los últimos días, empezó a circular en redes sociales una información que aseguraba que Florinda Meza (la actriz que interpretó a Doña Florinda en la serie mexicana El Chavo del 8) demandaría a la cantante colombiana Shakira por supuestamente haber “copiado” algunos pasos de Chespirito en su video musical de la canción ‘Te felicito’.

Así las cosas, Doña Florinda se vio en la obligación de salir al paso y aclarar todo respecto a los rumores, pues se hicieron tan grandes que su nombre estuvo en decenas de titulares de toda la prensa.

En las primeras horas de la mañana de este martes 23 de agosto, la legendaria actriz emitió un comunicado en su cuenta de Instagram (en la que ya suma más de 248.000 seguidores), en el que dijo que esa información era totalmente falsa y que no va a demandar a la cantante.

“A toda la opinión pública: la noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. Los medios y las redes sociales cumplen una labor de comunicación muy importante, aunque a veces, para vender o ganar likes, inventan historias; y algunas, aunque resulten descabelladas o increíbles, se vuelven virales, como en este caso. No hay razón ni fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira. Florinda Meza”, posteó la mexicana, acompañando su mensaje con una imagen del video de la canción de Shakira.

La publicación recibió diferentes comentarios como: “Incluso me había sorprendido... Una dama como ud y con su trayecto artístico... Gracias por aclarar”; “hay que filtrar, no todo lo que se ve y se escucha es cierto”; “seguro. Lo que se necesita es que Chespirito vuelva urgente a la TV para alegrarnos. Nada de problemas. Ya tenemos suficientes. ¡Queremos alegría mi bella Florinda! Besos desde Argentina”, entre otros.

Cabe decir que todo el revuelo empezó cuando un video difundido en la plataforma TikTok aseguró que existía una similitud entre los pasos de baile del videoclip de ‘Te felicito’ y la ‘garrotera’ que le daba al Chavo en los capítulos de El Chavo del 8.

De otro lado, la barranquillera lanzó en el mes de abril su sencillo ‘Te felicito’ en colaboración con Rauw Alejandro, que cuenta solamente en YouTube con 306 millones de visitas y más de 2,7 millones de likes. La letra de dicha canción solo tomó relevancia y sentido, para sus seguidores y la prensa mundial, cuando la artista hizo oficial su separación con el defensa del FC Barcelona.

En la famosa canción –que tres meses después sigue posicionada en el número 8 del top mundial de videos musicales más vistos– la artista canta: “La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

De otro lado, respecto a Piqué, según The Sun, diario británico, ya se sabe el nombre de quien sería su nueva novia. Se trata de una estudiante de relaciones públicas de 23 años, cuyo nombre es Clara Chia Marti. Lo que significa que ella “es 12 años menor que él”, pues él tiene 35 (diez menos que Shakira) y “se cree que lo conoció mientras trabajaba en eventos en su productora Kosmos”, según publicaron.