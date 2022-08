Esta es la identidad de quien parece ser la nueva novia de Piqué, según la prensa británica

El romance entre la exitosa barranquillera Shakira y el futbolista español Gerard Piqué acabó, según lo dio a conocer la colombiana en los últimos meses, mediante un comunicado en el que pidió que se les respetara su intimidad y privacidad, teniendo en cuenta que de aquel amor quedaron dos hijos.

Entre tanto, Shakira lanzó en el mes de abril su sencillo ‘Te felicito’ en colaboración con Rauw Alejandro, que cuenta solamente en YouTube con 285 millones de visitas y más de 2,6 millones de ‘likes’. La letra de dicha canción solo tomó relevancia y sentido, para sus seguidores y la prensa mundial, cuando la artista hizo oficial su separación con el defensa del FC Barcelona.

Pues es que es lógico que se llegara a esa conclusión, ya que en algunos versos de la canción –que 3 meses después sigue posicionada en el número 7 del top mundial de videos musicales– la artista canta: “La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Y “Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver, te deberían dar un Óscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, ¡qué bien actúas!, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show”, por lo que cientos de fanáticos sugirieron que la canción era dedicada a Gerard, incluso porque en el video ella hace la seña que él usa normalmente para celebrar en el campo de juego.

Así las cosas, según The Sun, el diario británico, ya se sabe el nombre de quien sería la nueva novia del deportista. Se trata de una estudiante de relaciones públicas de 23 años, cuyo nombre es Clara Chia Marti. Lo que significa que ella “es 12 años menor que él”, pues él tiene 35 (10 menos que Shakira) y “se cree que lo conoció mientras trabajaba en eventos en su productora Kosmos”, según publicaron.

El medio asegura que “una fuente cercana a Clara dijo: ‘Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo’”.

En Twitter han circulado las imágenes de quien sería la joven estudiante de 23 años. Al parecer, los fanáticos de Shakira no le perdonan la infidelidad al futbolista.

“La gente lo ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”, agrega el portal.

De otro lado, Gerard Piqué fue protagonista de un inesperado video que salió a la luz, en el que se le puede observar llegando a la residencia donde convivió con la barranquillera y sus hijos desde hace varios años. En el clip, filtrado por la prensa internacional, se detalla lo serio que acude el jugador al lugar, mientras se ubica fuera y espera a que la puerta se abra.

#VÍDEO | Gerard Piqué, tensa espera para recoger a sus hijos en plena negociación con Shakira por la custodia https://t.co/2FAdcNJ3cj pic.twitter.com/mq7eNIqEFp — CHANCE (@CHANCE_es) August 10, 2022

En las imágenes captadas se aprecia al defensa del Barcelona de pie muy cerca de la entrada, esperando pacientemente a que Sasha y Milan salieran del hogar con sus maletas y objetos personales para desplazarse a otro sitio.

“Diez minutos”, afirmaron los medios europeos sobre la incómoda espera que tuvo el español mientras los menores eran entregados por su madre para que pasaran tiempo con él.