Los padres de Shakira, ¿culpables de su separación con Gerard Piqué?

La vida amorosa de la afamada cantante barranquillera Shakira tiene puestos encima cientos de ojos desde que se hizo conocer por su música en el mundo, por lo cual se volvió noticia en medios de todos los idiomas cuando empezó su romance con el futbolista Gerard Piqué, así como su reciente separación.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto”, comentó Shakira mediante su cuenta de Twitter, luego de 12 años de relación en la que tuvieron dos hijos. El anuncio se hizo después del lanzamiento de su canción ´Te felicito´, que claramente pudo ser dedicada al futbolista.

Al respecto, se conocen nuevos detalles sobre la relación y su separación. Por ejemplo, Piqué le habría sido infiel en más de una ocasión a la cantante, e incluso una modelo brasileña asegura que el jugador del Barcelona le pedía las medidas de las partes de su cuerpo.

Entre tanto, Roberto García, el ex de Lucy Mebarak, hermana de Shakira, se hizo reconocido en el mundo del espectáculo por sus polémicas declaraciones en que afirmó que Lucy lo dejó para irse a Barranquilla y, cuando esto ocurrió, el hombre quedó en graves problemas financieros, según comentó a ESdiario en el programa Chismógrafo.

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir hasta en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de una habitación por la que pago 300 euros (aproximadamente 1.300.000 de pesos). Estoy pasando necesidades y solo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño. En total, he perdido cerca de 500.000 euros (poco más de 2.100 millones de pesos)”, afirmó al diario local de España.

Las declaraciones de García, como se dice coloquialmente en Colombia, le echan más leña al fuego, pues asegura que la familia Mebarak influye demasiado en las decisiones económicas -sobre todo- de las mujeres de ese núcleo.

“Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público. Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él”. Y dio un dato que sería determinante para entender el desenlace del romance: “Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos”, afirmó.

Y dijo que según le contó “una persona muy allegada” a ellos, ha habido problemas económicos entre ambos, porque, “supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 %. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas”, según manifiesta García.

De otro lado, el ex de la neurocirujana de los Mebarak, al parecer, había comprado un “chalet 300 metros cuadrados de cinco habitaciones y tres baños, hace algunos años, por un millón de euros”, que sería la causa por la que habría caído en banca rota.

“Shakira me dijo que respondería por lo que me había hecho su hermana y al final no quiso saber nada de mí. Tuve una fuerte discusión con su padre por todo esto y por ese motivo Shakira no quiso ayudarme. Ella no hace nada sin que los padres le autoricen. Ellos supervisan muchas cosas. Todo lo que me pasó a mí lo orquestó el padre de ella. Nunca olvidaré la discusión que tuve con él. Los últimos años los he pasado muy mal por esta dichosa familia”, aseveró García.