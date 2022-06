“Lo he pasado muy mal”: sorpresivas confesiones del excuñado de Shakira

Shakira continúa en el centro de múltiples noticias en redes sociales debido a las distintas versiones que hablan de su separación con Gerard Piqué, tras una relación que duró más de diez años. La barranquillera afronta esta cruda situación, mientras su expareja es asechado por periodistas y medios internacionales que desean conocer nuevas declaraciones al respecto.

Recientemente, la colombiana y su familia quedaron en el ojo del huracán dentro de la prensa luego de sorpresivas confesiones que dio Roberto García, expareja sentimental de Lucy Mebarak, hermana de la cantante, con quien estuvo por ocho años. El hombre lanzó algunas revelaciones que derrumbarían los rumores sobre la supuesta causa de la ruptura entre el español y Shakira.

De acuerdo con las declaraciones que dio García al programa ‘Chismógrafo’ de ESdiario, la familia de la colombiana suele influir mucho en las relaciones personales, llegando a dar opiniones decisivas que causan conflictos internos. El excuñado de la artista fue claro al indicar que el detonante de los problemas entre la pareja sería un tema económico.

FOTO DE ARCHIVO: La cantante colombiana Shakira (izquierda) y su pareja, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, asisten al partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Baloncesto entre Estados Unidos y Eslovenia en Barcelona el 9 de septiembre de 2014. REUTERS/Albert Gea/Foto de archivo - Foto: REUTERS

En las palabras que dio, Roberto García enfatizó en lo que estaba viviendo Shakira junto a Piqué, señalando que los líos por dinero habían deteriorado la unión que tenían desde hace años. El hombre aprovechó para contar una incómoda situación que vivió con su expareja, quien se fue de su lado en 2015 y lo dejó embarcado con varias responsabilidades económicas.

El excuñado de la estrella musical afirmó que Lucy Mebarak se marchó a Barranquilla en aquel año y lo dejó solo con varios temas económicos que le han provocado millonarias pérdidas. García puntualizó en “lo mal que la ha pasado”, llegando a sufrir un desgaste en otros aspectos de su vida.

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades y solo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño”, aseguró en su versión.

“En total he perdido cerca de 500.000 euros (aproximadamente 2.100 millones de pesos colombianos)”, agregó.

La expareja de Lucy Mebarak contó que Shakira quiso asumir la deuda que tenía su hermana, por lo que intentó colaborarle con el tema económico. Sin embargo, el padre de familia impidió que las cosas fluyeran y frenó la ayuda que daría la artista.

Todo esto ocurrió por una pelea que tuvo García con William Mebarak, quien terminó influyendo para que supuestamente la colombiana no tomara acciones a su favor.

“Shakira me dijo que respondería por lo que me había hecho su hermana y al final no quiso saber nada de mí. Tuve una fuerte discusión con su padre por todo esto y por ese motivo Shakira no quiso ayudarme. Ella no hace nada sin que los padres le autoricen. Ellos supervisan muchas cosas”, dijo el hombre, agregando que lo que le sucedió a él estuvo “orquestado” por el progenitor de ellas.

El excuñado de la intérprete de ‘Don’t You Worry’ habría finalizado estas confesiones, según informa el medio, tocando parte de la vida de la celebridad con el futbolista español, indicando que el motivo real de su separación era netamente económico.

Nueva versión de la separación de Shakira y Piqué, ¿no hubo infidelidad?

De acuerdo con las polémicas declaraciones que dio el excuñado de la colombiana, todo el pleito en su relación sentimental estaría ligado a un tema económico, luego de que Gerard Piqué le pidiera un dinero para llevar a cabo una inversión.

El programa Despierta América afirma que García habría revelado la razón real de esta ruptura amorosa, centrándose en que la bailarina le negó a su pareja esta suma de dinero porque sus padres no estaban de acuerdo. Todo apunta a que el vínculo entre ellos estaba roto y cada vez las cosas se complicaban más.

Pese a que existen diversas versiones, la cantante no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha respondido a las palabras de su excuñado.