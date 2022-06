El presidente del Barcelona revela cómo la está pasando Piqué tras su ruptura con Shakira

La novela del divorcio entre Shakira y Piqué ha estado en el centro de atención durante el último mes. La pareja, que llevaba 12 años juntos, está pasando por su peor momento. En las últimas horas, se conoció que la cantante barranquillera no dejaría entrar a Piqué a su casa en la ciudad condal.

Además, se conocieron algunas declaraciones del presidente del Barcelona. Jon Laporta se mantuvo al margen del tema deportivo, por lo que optó por hablar sobre la relación de la pareja.

En las palabras recogidas por la revista ¡Hola!, Laporta da a entender que el futbolista no la está pasando bien y señaló que hay que ayudarlo.

”Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos; tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, dice en apoyo a su jugador.

”Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, señaló.

Ya habrían firmado el divorcio

Los famosos han sido el foco de atención de los paparazzi en España. Además, se conoció una nueva información que asegura que, pese a no haberse casado oficialmente, ya habrían firmado papeles de divorcio, los cuales oficializarían la ruptura.

Según el periodista Jordi Martin, hace unos días fue visto el abogado del futbolista en la casa de la expareja, llevando unos documentos. Según el reportero, los papeles corresponderían al divorcio y la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán.

El periodista también reveló que la mujer con la que fue infiel Piqué estaría saliendo con el jugador desde diciembre de 2021 y que incluso ya habría asistido al estadio para verlo jugar.

¿Por qué los amigos de Piqué le dicen ‘La Patrona’ a Shakira?

Según la periodista Lorena Vázquez, de Telecinco de España, el entorno del defensa se refería a Shakira como La Patrona, pues al parecer no tenía una muy buena relación con el grupo de amigos del deportista.

De acuerdo con la comunicadora, serían tres las razones que tenían para llamarla de esa manera:

- No se habría mezclado demasiado con los amigos de Piqué. Al parecer, evitaba compartir en lo más mínimo con los otros jugadores y amistades cercanas de su ex.

- Habría evitado relacionarse con las esposas de los otros futbolistas del Barcelona. De hecho, hace unos años se llegó a decir que la intérprete de Sale el sol y la esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, se llevaban muy mal.

- Habría demostrado en varias oportunidades no estar a gusto en Barcelona. Según dijo la comunicadora, su única amiga era la mamá de Piqué, relación que no estaría en su mejor momento a causa de la ruptura.

Vásquez dijo en el programa que la actitud de la colombiana con los amigos de Piqué durante estos años no habría sido el mejor, lo que se pudo haber convertido en una de las causas de confrontaciones entre la pareja.

Además, cabe resaltar que la barranquillera lo habría pillado frecuentando a otra mujer, motivo que detonó la ruptura. Se conocía que llevaban un tiempo intentando arreglar su relación.