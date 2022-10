El chef español que creó un movimiento gastronómico para generar un cambio positivo en el mundo

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El cocinero español Rafael Rincón está convencido de que la gastronomía puede ser un generador de cambio en el mundo. Por esa pulsión que lo lleva a ayudar a los demás a través de la cocina, el próximo 15 de noviembre recibirá el premio Icon en el marco de la celebración de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica.

Aunque viene de España, su proyecto culinario se forjó en Chile desde el 2005. Allí, Rincón cofundó Ñam, el primer y más grande festival culinario de dicho país en el que se han reunido figuras como la peruana Pía León y el brasileño Jefferson Rueda. El festival se ha realizado en ciudades como Santiago, Valparaíso, Valdivia y en La Paz (Bolivia).

A partir de esta iniciativa, Rincón tomó fuerzas, e inspirado en el poder de la gastronomía como medio social y tomando como referencia a proyectos como Gustu en Bolivia y Gastromotiva en Brasil, creó la Fundación Gastronomía Social.

“Esta multifacética organización sin fines de lucro se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en el país, trabajando arduamente no solo para ofrecer comidas gratis a los hambrientos, sino también para demostrar que la gastronomía puede hacer mucho más: puede ser un lugar donde los desempleados obtienen capacitación culinaria gratuita y eventualmente un trabajo; puede trabajar con entidades locales para resolver problemas de inclusión social; puede hacer que los alimentos sean más saludables para las personas”, señaló The 50 Best.

En este marco, Rincón también fundó el modelo de Comida Para Todos, con el que sirvió miles de platos de comida para los hambrientos durante la pandemia del coronavirus. Con esta red colaborativa, entre restaurantes y comedores populares, se recaudaron fondos y varias personas fueron empleadas.

“Desde que era un niño, para mí la gastronomía no era algo lujoso, sino una forma de entender la vida. Al comer o beber puedes crear algo bueno: bueno para tu salud, bueno para la cultura, bueno para las comunidades, bueno para el planeta. Cuando llegué a Chile, vi que desde fuera puede parecer casi un país europeo dentro de América Latina, pero si rascas debajo de la superficie, hay mucha desigualdad”, dijo Rincón en conversación con The 50 Best.

Gracias a esta visión, Ñam regresará en el 2023 expandiéndose con nuevas iniciativas y una plataforma digital que permitirá a los amantes de la comida compartir y acceder a capacitación culinaria.

“Cualquiera que sea dueño de un restaurante o de cualquier lugar que brinde alimentos tiene la responsabilidad, ante todo, de entender que tiene una misión de alimentar, y que la misión de alimentar es 100% una misión social”, explicó el chef.

Para Rincón, un restaurante tiene la misma responsabilidad que, por ejemplo, un médico. “Al igual que los médicos y el juramento hipocrático, los restaurantes deben jurar respeto por la salud, la cultura y el medio ambiente. Si todos hiciéramos eso, la gastronomía tendría un impacto positivo, en lugar de un impacto negativo”, concluyó.